Nieuws van Bonaire PWA Bonaire Jeugd & Junior Slalom World Cup is begonnen Hans Hofstra 23-05-2024 - 8 minuten leestijd

29 deelnemers uit verschillende landen doen mee aan de PWA op Bonaire. Foto: ABC Online Media

SOROBON – De surfwedstrijden voor jeugd & junioren is op woensdag van start gegaan. De jeugd zeilt van woensdag tot en met zaterdag wedstrijden voor de Professional Windsurfers Association (PWA). Op zondag doen zij mee aan de wedstrijden voor de Prokids. De wedstrijden worden professioneel georganiseerd. Ook voor het publiek is het leuk om deze dagen een kijkje te nemen op Sorobon.

Op woensdag waren de omstandigheden wisselvallig. De wind zat niet altijd mee. Op sommige momenten trok de wind aan, waardoor er op hoge snelheid gevaren kon worden. In totaal werden er zeven wedstrijden georganiseerd. De deelnemers doen mee aan de professioneel georganiseerde wedstrijden van de PWA in de categorieën -13, -17 en -21 jaar. Er wordt gezeild op het onderdeel slalom fin voor jongens en meisjes. In totaal zijn er 29 deelnemers uit verschillende landen zoals Zweden, Nederland, Aruba, Curaçao, Frankrijk en Bonaire op het evenement afgekomen.

Derchlien Dijkhoff is één van de organisatoren van het evenement op Bonaire. Zij laat er het volgende over weten: ,,Het is de eerste keer dat we de PWA voor jeugd hier organiseren. De laatste drie keer dat we het op Bonaire hebben georganiseerd, was het voor de professionals. Twee weken geleden organiseerden we ook een evenement namens de PWA op Aruba. Deze keer is het op Bonaire”.

Op woensdag werd er besloten dat in plaats van vijf wedstrijden, er zeven keer gevaren zou worden. Dit voorstel werd door de organisatie gedaan, omdat komende dagen de wind minder lijkt te worden. Hiervoor moest wel akkoord worden gegeven door de deelnemers. Unaniem besloot de jeugd dat zij nog twee keer extra wilden varen. ,,Bonaire is echt goed voor de kinderen. Als je niet kan zwemmen, kan je toch varen. Sorobon heeft een mooie locatie om de sport te leren”, aldus Dijkhoff die in het verleden vaker organisator was op Bonaire.

Het strand ligt soms vol met surfzeilen. Foto: ABC Online Media

Bonairiaanse windsurfers doen het goed

Namens Bonaire staat Bimbi Clappers op een tweede plaats bij jongens -21 jaar. Tycho Smits en Storm Nicolai volgen op een kleine achterstand. Beide jongens doen mee in de categorie -17 jaar. Bij de meisjes staat Bobbi-Lynn de Jong op eenzame hoogte. Zij zeilt iedereen na dag één naar huis. Zus Kit de Jong staat tweede. De gehele top-3 komt uit Bonaire bij de jongens van -13 en -15 jaar. Arxon Gomperts neemt de leiding. Jaevian IJtsma en Barrie Sassen staan tweede en derde.

Veel sport op Sorobon

Niet alleen zijn er de komende dagen op Sorobon wedstrijden die gaan om de PWA te volgen. Op zondag finisht er ook een hardloopwedstrijd. Daarnaast worden er op zondag ook wedstrijden voor de Prokids gevaren. Dan zullen ook kinderen in de Sunfish en optimist gaan meedoen. De organisatie hoopt op die dag 80 kinderen op het water te krijgen.

Dijkhoff legt uit: ,,Voor het publiek is het leuk om bijvoorbeeld op vrijdag van 15.00 – 17.00 uur hier langs te komen. Op zaterdag is dat van 14.00 – 16.00 uur. Dan vinden de finishes plaats. Ook hebben we dagelijks hier een DJ en kan er wat gegeten en gedronken worden. We vinden het leuk dat mensen gaan komen, om kinderen hier te stimuleren”.

De prijsuitreiking zal op zaterdagavond plaats vinden op het Wilhelminaplein om 20.00 uur. De winnaars zullen tijdens de Taste of Bonaire gehuldigd worden.

Tussenstanden PWA jongens -17 en -21 jaar RANK First Name Last Name Sail Number Age Group TOTAL 1 Brendan Lorho FRA-113 U21 3.5 2 Bimbi Clappers NB 35 U21 11 3 Tycho Smits NB-1111 U17 12.7 4 Storm Nicolai NB 2008 U17 15 5 Joa van den Berg NED-1009 U21 24 6 Hugo Dohmen SWE151 U21 26 7 Caylen Allee NB 80 U17 38 8 Terrence Seraus BON-444 U21 38 9 Sontje Alberto NB911 U17 40 10 Olivier Van Sisseren ARU-028 U17 45 11 Kick Schut NB168 U17 48

Tussenstanden PWA meisjes RANK First Name Last Name Sail Number Age Group TOTAL 1 Bobbi-Lynn De Jong NB46 U17 3.5 2 Kit De Jong NB92 U15 10.7 3 Louise van der Meulen ARU180 U21 12 4 Lone De Jong NB64 U15 15 5 Silke te Velthuis NB74 U17 25 6 Lois Schut NB205 U15 29 7 Lilia Yelland GBR64 U21 32 8 Bente van der Es NB2901 U15 39 9 Finne van der es NB2510 U15 43

Tussenstanden PWA jongens -13 en -15 jaar RANK First Name Last Name Sail Number Age Group TOTAL 1 Arxon Gomperts NB2011 U15 3.5 2 Jaevian IJtsma NB2019 U15 11 3 Barrie Sassen NB0607 U15 14.7 4 Clé Burgers NB970 U15 21 5 Joëy Ross ARU17 U13 23 6 Julien Blom NB48 U13 27 7 Kingston Coffie NB2010 U15 33 8 Bodhi Schokker NB2013 U13 34 9 Tobi Korver NB2012 U13 34

