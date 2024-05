Natuur Dode dolfijn gevonden aan de oostkust Bonaire Redactie 05-05-2024 - 1 minuten leestijd

Foto: Blue Defenders/Casper Douma

KRALENDIJK- Op zaterdagochtend ontving STINAPA een melding over een gestrande, dode dolfijn aan de oostkust.

Stinapa-biologen, samenwerkend met Blue Defenders, kwamen na onderzoek tot de conclusie dat het om een Pantropical Spotted Dolphin ging en verrichtten metingen om de leeftijd en gezondheid van het dier te bepalen.

Tijdens dit proces werd er een grote vis in de keel van de dolfijn aangetroffen. Daarom wordt aangenomen dat de dolfijn gestikt is, aangezien er geen ander zichtbaar letsel aan het lichaam was.

Skelet

Omdat het lichaam van het dier nog in goede staat verkeerde, probeert Stinapa het skelet te bergen om het tentoon te stellen voor educatieve doeleinden.