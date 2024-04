Sport & Vrije tijd Windsurfer Amado Vrieswijk wil snelheidsrecord op foil verbreken Hans Hofstra 19-04-2024 - 4 minuten leestijd

KRALENDIJK – Vrieswijk gaat dit jaar niet naar de Olympische Spelen. Toch zullen vele internationale IQ-foilers dit jaar met een schuin oog kijken naar wat Bonairiaan Amado Vrieswijk in petto heeft. De windsurfer wil het snelheidsrecord windsurfen op de foil gaan verbreken.

Het snelheidsrecord op de foil. Een mooie uitdaging. In 500 meter probeert de surfer een maximale snelheid te maken. Het huidige record is van Nicolas Goyard. In 2021 behaalde hij de snelheid van 39,60 knopen (73,33 kilometer per uur). Hierna crashte de Fransman in het water.

Waar Vrieswijk het record wil gaan breken is onbekend. Toch denkt hij dat het haalbaar is met de nieuwe zeilen die hij dit jaar heeft. Hij laat in een korte reactie weten: ,,Dat hangt natuurlijk af van de wind en windrichting. Ik denk dat ik ergens begin mei een eerste poging ga wagen”.