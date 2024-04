Klimaat & Weer Weekend weerbericht van Bonaire: Veel bewolking Redactie 19-04-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Een hogedruksverstoring boven het oostelijke deel van het Caribisch gebied zal de atmosferische omstandigheden gunstig beïnvloeden voor de ontwikkeling van wolken in de komende dagen. Temperaturen variëren tussen de 27 en 31 graden Celsius, met matige oosten- tot noordoostenwinden van 10 tot 15 knopen.

Toenemende bewolking gedurende de volgende dag of twee kan leiden tot kortstondige regenbuien over het eiland en de omliggende gebieden. Bovendien wordt verwacht dat de windsnelheden geleidelijk zullen afnemen in de komende dagen. De aanwezigheid van Sahara-stof zal ook het zicht op Bonaire verminderen.