Luchtvaart & Reizen Minister Harbers brengt werkbezoek aan Flamingo luchthaven Bonaire Redactie 17-04-2024 - 2 minuten leestijd

Minister Harbers en zijn gevolg werden ontvangen door het management en de RvC van de luchthaven. Foto: BIA

KRALENDIJK – Op maandagmiddag bracht minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) een werkbezoek aan de luchthaven van Bonaire. De minister sprak met diverse medewerkers van Bonaire International Airport (BIA), en werd door directeur Van der Scheer en de voltallige Raad van Commissarissen rondgeleid.

Op het platform voor vluchten naar de buureilanden werd stilgestaan bij de gezamenlijke opgave om het interinsulaire verkeer betaalbaarder en duurzamer te maken.

De minister kreeg uitleg over de roadmap, duurzaamheid van BIA, die onder andere de aanleg van zonnepanelen, batterijen en laadfaciliteiten voor grond- en vliegverkeer bevat. Met hulp van het ministerie zou deze ontwikkeling versneld kunnen worden, zo gaf Van der Scheer aan, die verder benadrukte dat betaalbaar interinsulair verkeer van groot belang is voor inwoners van Bonaire.

“Ik ben vandaag bijgepraat over alle belangrijke ontwikkelingen die gaande zijn op Flamingo Airport. De luchtvaart is van levensbelang voor de bereikbaarheid en verbondenheid in het Caribische deel van ons koninkrijk, en er liggen hier ook grote kansen voor de toekomst. Met de korte afstanden tussen de eilanden is het een ideale proeftuin voor de duurzame luchtvaart van de toekomst, zoals elektrische vliegtuigen. Misschien begint de toekomst van de luchtvaart wel hier”, aldus Harbers.

Daarna bekeek de minister onder andere de technische staat van de baanverlichting, en de voorbereidingen voor de volledige vervanging daarvan. De uitvoering van dit project zal binnenkort starten en wordt begeleid door Rijkswaterstaat. Het ministerie levert een substantiële financiële bijdrage aan dit kostbare project zodat Bonaire ook in de toekomst veilig bereikbaar blijft.

Platform

Tenslotte kreeg de minister uitleg bij het platform voor de grootste vliegtuigen, dat de komende jaren worden gerenoveerd, uitgebreid en opnieuw wordt ingericht. Hiervoor tekende de minister bij zijn vorige bezoek aan BIA eind 2022 een Memorandum of Understanding, waarin hij een bijdrage van 15 miljoen euro aan dit project toezegde. Momenteel worden deze plannen uitgewerkt en wordt in detail een ontwerp gemaakt.