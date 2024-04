Evenementen Bonaire oefent met knopen van hoofddoeken in aanloop naar Dia di Rincon Redactie 15-04-2024 - 1 minuten leestijd

Carol Ann Soliano is een van degenen die zich bezighoudt met het knopen van de traditionele hoofddoeken in bonte kleuren. Foto: ABC Online Media

KRALENDIJK – Bonaire is druk aan het oefenen met het knopen van de traditionele hoofddoeken in aanloop naar de Dia di Rincon, waar verschillende groepen in folkloristische kleding acte de présence zullen geven.

Bij de stand van Carol Ann Soliano op de open dag LVV, die verschillende geïnteresseerden uitleg gaf over de technieken achter het knopen van de hoofddoeken, vormden zich al snel een lange rij.

Toch nam Soliano geduldig de tijd om de hoofddoek te knopen voor gedeputeerde Anjelica Cicilia, alvorens ze weer verder ging met de volgende in de rij.