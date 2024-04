Onderwijs Aangepaste leskisten voor Bonaire Redactie 14-04-2024 - 2 minuten leestijd

In 50 gemeenten van Nederland wordt een speciale Leskist Kansrijk gebruikt om bij jongeren het lezen te stimuleren en aan de hand van de boeken te praten over o.a. thema’s rond armoede. Op verzoek van de bibliotheek van Bonaire komt er voor het komende schooljaar een aangepaste leskist naar Bonaire.

Dit vertelde Rochelle Heerema, lid van de Rotary Club Den Haag-Nieuwspoort bij een lunchbijeenkomst van de Rotary Club Bonaire. Rochelle zag dat op de school bij haar in de buurt armoedeproblematiek speelde waar niet over gesproken werd. Kinderen die niet meekonden met activiteiten waar een eigen bijdrage werd gevraagd, kinderen zonder ontbijt naar school e.d. De kinderen konden er openlijk over praten, maar de volwassenen hadden daar moeite mee.

Rochelle nam in 2019 het initiatief om de stichting Positive Minds op te richten om met name jongeren die in armoede opgroeien te helpen hun talenten te ontwikkelen. De stichting heeft een leskist ontwikkeld om bij jongeren het lezen te stimuleren en aan de hand van de boeken te praten over thema’s rond armoede.

De leskist bevat niet alleen boeken, maar ook een lesbrief en tips voor de leraren die de kist in de klas gebruiken. Ook zijn er opdrachten voor de leerlingen, bestemd voor verschillende niveaus zodat voor alle kinderen gepaste opdrachten beschikbaar zijn. Originele opdrachten voor kleine groepen als: maak een lied over wat je gelezen hebt. Er zitten ook luisterboeken in het pakket. Op verzoek van de bibliotheek van Bonaire verkende de stichting nu de mogelijkheden om ook voor de ABC-eilanden leskisten te maken.

Om de behoefte te inventariseren heeft Rochelle o.a. gesproken met de Bonairiaanse Stichting Lezen en Schrijven en met de bibliotheek. Ze is ook op Aruba en Curaçao geweest. Samen willen ze komen tot een voor de ABC-eilanden aangepaste leskist waarin Papiamentstalige en Spaanstalige boeken niet zullen ontbreken.

De bedoeling is dat de leskist in het komende schooljaar ter beschikking komt. Scholen kunnen de kist inplannen in het lesschema en lenen bij de bibliotheek. Op die manier kan de kist het hele jaar gebruikt worden. Wellicht wordt het ook mogelijk om auteurs in een les uit te nodigen.