Europees Hof voor de Rechten van de Mens: landen moeten inwoners, inclusief Bonaire, beschermen tegen klimaatcrisis

AMSTERDAM – Het Europees Hof voor de rechten van de mens heeft vandaag bevestigt dat landen de plicht hebben om inwoners te beschermen tegen de klimaatcrisis. Met dit vonnis staat Greenpeace Nederland sterker in de zaak die de organisatie voert tegen de Nederlandse staat.

‘Vandaag winnen onze mensenrechten’, daarmee laat Greenpeace Nederland weten dat zij blij zijn met het vonnis dat het Europese Hof voor de rechten van de mens op drie klimaatzaken. Begin januari was al bekend dat Greenpeace de Nederlandse staat voor de rechter zou brengen.

Niet alleen Nederland, maar ook andere Europese landen hebben volgens Greenpeace Nederland de plicht om inwoners te beschermen tegen de klimaatcrisis. Door de steeds sneller stijgende CO₂ in de lucht te reduceren, kan de aarde onder de 1,5 graad opwarming blijven.

Eefje de Kroon is activist klimaatrechtvaardigheid van Greenpeace. Zij laat weten: ,,Laat dit een signaal zijn aan de Nederlandse regering dat ze niet moeten wachten tot de rechter haar opnieuw een draai om de oren geeft. Zij moeten nu in actie komen”. Volgens de Kroon debatteert Den Haag vandaag over de zaak.