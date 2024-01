Bonaire en Greenpeace dagen Nederland voor de rechter: Een strijd voor klimaatrechtvaardigheid

KRALENDIJK – Het was eerder aangekondigd en nu toch ten uitvoer gebracht : acht inwoners van Bonaire, gesteund door milieuorganisatie Greenpeace en twee Bonairiaanse burgers in Nederland, hebben de Nederlandse staat voor de rechter gesleept. Ze eisen een betere bescherming tegen klimaatverandering. Zij benadrukken de urgente noodzaak voor concrete klimaatactie op het Caribische eiland en vragen niet alleen om aandacht, maar ook om snelle en doeltreffende oplossingen.

De strijd van Bonaire tegen klimaatverandering heeft een kritiek punt bereikt. Inwoners van het eiland, samen met Greenpeace, hebben een juridische stap gezet tegen de Nederlandse staat. Ze vinden dat er onvoldoende wordt gedaan om hen te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. “Voor Europees Nederland ligt er een deltaplan, maar voor Bonaire niet. Dat is onverantwoord”, zegt een woordvoerder van Greenpeace.

Deze rechtszaak, aangekondigd in zowel Bonaire als Den Haag, onderstreept het gevoel van urgentie. Bonaire lijdt onder de stijgende zeespiegel en extremere weersomstandigheden, wat tot grote risico’s leidt. “We worden behandeld als tweederangsburgers,” uit Kjelld Kroon, een van de eisers en inwoner van Bonaire.

Ondanks beloftes voor een eigen klimaatplan voor Bonaire, Saba en Sint-Eustatius, blijft actie uit. De eisers dringen aan op concrete beschermingsplannen en een snellere vermindering van CO2-uitstoot. “De achterstanden moeten snel worden ingelopen,” benadrukken ze, wijzend op de risico’s voor belangrijke culturele en natuurlijke erfgoederen van het eiland. Eisers op Bonaire | Foto’s: Tim van Dijk

Mensenrechten

Het ontbreken van een gedegen klimaatbeleid voor Bonaire wordt niet alleen gezien als een milieukwestie, maar ook als een schending van mensenrechten. Dit is een strijd voor gelijkheid en rechtvaardigheid. De eisers baseren hun zaak op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, waarin discriminatie wordt verboden.

De situatie op Bonaire is een duidelijk voorbeeld van hoe kleine, afhankelijke gemeenschappen onevenredig getroffen worden door klimaatverandering. Dit terwijl ze vaak de minste middelen hebben om zich aan te passen of te reageren. Deze rechtszaak is niet alleen een gevecht voor Bonaire, maar symboliseert ook een groter gevecht voor klimaatrechtvaardigheid wereldwijd.

In deze cruciale tijd is het duidelijk dat Bonaire niet langer genegeerd kan worden in de wereldwijde klimaatdialoog. Het eiland vereist dringende aandacht en actie, gelijkwaardig aan die van Europees Nederland. Deze zaak is een belangrijke stap naar erkenning en rechtvaardigheid voor de inwoners van Bonaire en een voorbeeld voor vergelijkbare gemeenschappen wereldwijd.

“Erg veel animo voor de klimaatstrijd op Bonaire lijkt er onder de bevolking niet te zijn, althans als je het aantal mensen telt dat afkomt op manifestaties over klimaatverandering. Toch heeft Greenpeace Bonairianen bereid gevonden mee te procederen.