Sport & Vrije tijd Succesvol kinderbaseballtoernooi op Bonaire verenigt ABC-eilanden Redactie 2024-04-08 - 3 minuten leestijd

U10 Champs | Foto Monalisa Domacasse

KRALENDIJK – Van 2 tot 5 april vond op Bonaire het kinderbaseballtoernooi ‘Baseball on the Corals’ plaats, waarbij meer dan 100 kinderen tussen de 5 en 10 jaar uit de ABC-eilanden deelnamen. In een vernieuwende aanpak kozen toernooi directeuren Kumar Piar, Anthony Ignacio en hun team van Bonaire Wolfpack Baseball Foundation ervoor de jonge spelers te mengen in plaats van ze uit te laten komen voor hun eigen eiland. Dit initiatief, gericht op het bevorderen van vriendschap en broederschap, wordt teruggekeken als een groot succes.

De teams, verdeeld in leeftijdscategorieën onder 6 jaar (6U), onder 8 jaar (8U), en onder 10 jaar (10U), streden om de eer, maar de focus lag op samenspel en persoonlijke ontwikkeling. Uitblinkers van het toernooi werden beloond met de titels ‘Meest Waardevolle Speler’ en ‘Greatest Of All Time’ in hun respectievelijke leeftijdscategorieën.

De uitslagen per categorie waren als volgt: in de 6U categorie won team Iguana de eerste plaats, gevolgd door Flamingo en Pelican. In de 8U categorie herhaalde Iguana hun overwinning, met Pelican en Flamingo respectievelijk op de tweede en derde plaats. De 10U categorie zag Pelican als winnaar, met Iguana en Flamingo op de tweede en derde plaats.

Foto’s Monalisa Domacasse U8 champs U6 champs U10 runner up U8 Runner up U6 Runner up U10 3e plaats U6 3e plaats u8 3e place