Evenementen Stichting Ban Boneiru Bek voor de 17de keer naar de Emigratiebeurs Redactie 2024-04-02 - 1 minuten leestijd

Foto stichting BBB

HOUTEN – De stichting Ban Boneiru Bek gaat dit jaar voor de 17de keer naar de Emigratiebeurs met het doel de Antillianen en anderen in Nederland te informeren over hun terugkeer naar Bonaire.

De Emigratiebeurs 2024 is een Internationale beurs en wordt zoals ieder jaar gehouden in Houten, Nederland. Dit jaar is het op zaterdag 6 en zondag 7 april. Er worden weer tussen de 10.000 en 12.000 bezoekers verwacht. De stichting biedt voor de Antillianen gratis kaartjes aan.

Bekijk hier het programma van zaterdag, en van zondag