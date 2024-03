Vakantie & Toerisme Wandelen op Bonaire: de Wayaka trail Inge Poorthuis 2024-03-28 - 13 minuten leestijd

Foto Inge Poorthuis

Bonaire staat natuurlijk bekend als Diver’s Paradise. Maar naast duiken kun je ook prima wandelen op Bonaire. Het eiland beschikt namelijk over een prachtige natuur en de wandelpaden staan goed aangegeven. Eén van die prachtige wandelpaden is de Wayaka trail. Het pad loopt dwars door het prachtige landschap van Bonaire en tijdens de wandeling kom je diverse bijzondere bomen en planten tegen. Daarnaast zijn lora’s, prikichi en andere tropische vogels je trouwe metgezellen op de route.

De Wayaka trail is goed aangegeven met blauwe stenen en ongeveer 8 km lang, inclusief de afstand naar het start- en eindpunt van de trail zelf. Trek ongeveer 2,5 uur uit voor het wandelen van de hele route. Dat is inclusief korte pauzes voor het maken van een foto en om iets te drinken.

Lees ook: TUI Ticket Sale met 10 procent korting op vliegtickets naar Bonaire Wayaka trail – foto Inge Poorthuis

Eenmaal op het wandelpad is verdwalen bijna niet mogelijk. Het pad is smal en loopt al kronkelend door dichte tropische begroeiing. Het begin- en eindpunt vinden van deze route is iets lastiger. Wij starten de wandeling tegenover Arawak (op de weg naar Rincon) en eindigen op Sabadeco Terrace. Maar natuurlijk kun je de Wayaka trail ook in omgekeerde richting lopen.

De Wayaka trail is een trektocht, je loopt dus van A naar B. Logistiek gezien is het dus van belang om bij het eindpunt van de route vervoer te hebben klaarstaan om weer terug bij het startpunt te komen. Heb je niet de beschikking over vervoer, dan is het wandelen van een gedeelte van de route een optie. Op het gewenste tijdstip of bij de gewenste afstand draai je om en loop je via hetzelfde pad terug. Onderweg kom je de meest bijzondere bomen tegen – foto Inge Poorthuis

Wil je toch liever een ronde wandelen? In de omgeving van de Wayaka trail is nog een mooie wandeltocht, de Ruta di Soila, waar je eenvoudig een rondwandeling van kunt maken. Ook kun je de Wayaka Trail prima combineren met de Hell Trail om een mooie rondwandeling te maken. De beschrijving van deze routes lees je verderop in dit artikel.

Voordat je op pad gaat

Een goede voorbereiding is belangrijk. De Wayaka trail bestaat namelijk uit een onverhard pad met losliggende stenen en op sommige gedeelten vlijmscherpe rotsen. Gedurende het regenseizoen kan het pad modderig en op sommige stukken daardoor glad zijn. Tijdens de wandeling kom je ook cactussen en andere, niet zo vriendelijke begroeiing tegen. Zorg dus in ieder geval voor goede, dichte wandelschoenen. Vlijmscherpe rotsen worden afgewisseld door rode grond – foto Inge Poorthuis

De beste tijd om te gaan wandelen op Bonaire is in de vroege ochtend of namiddag. Ga ’s middags niet te laat op pad, je wilt niet na zonsondergang over een donker pad met losliggende stenen struinen. En ook al loop je niet tijdens de heetste momenten van de dag, goed insmeren is een must! De Wayaka trail zelf heeft, door de dichte begroeiing langs het grootste gedeelte van het pad, redelijk wat schaduw. Maar het pad er naartoe biedt weinig bescherming tegen de zon.

Natuurlijk zorg je voor voldoende drinken (en eventueel iets te eten) voor onderweg. Tijdens deze wandeltochten kom je namelijk geen horecagelegenheden tegen. Ook is het handig om een mobiele telefoon mee te nemen, mocht je onverhoopt toch verdwalen dan kun je in ieder geval hulp inschakelen. Heb je een databundel op jouw telefoon, dan kun je ook gebruik maken van verschillende wandelapps en navigatie om jouw wandeling en het pad te volgen.

Wayaka trail van Arawak naar Sabadeco Terrace

Wij starten de route tegenover Arawak, op de weg naar Rincon. Net voordat je de heuvel naar beneden afrijdt richting Rincon, zie je aan de linkerzijde van de weg een kleine afgraving. Hier parkeer je je auto of andere vorm van vervoer. Om bij het beginpunt van de Wayaka trail te komen loop je landinwaarts langs de afgraving omhoog. Kijk af en toe achterom voor een prachtig uitzicht over de Caribische Zee en het oosten van het eiland.

Startpunt van Wayaka trail net voor Arawak, met op de achtergrond Landsailing – foto Inge Poorthuis

Een licht hellend zandpad, dat steeds smaller wordt, brengt je na ongeveer 30 minuten wandelen bij een meer open gedeelte. Hier vind je het startpunt van de Wayaka trail, aangegeven met een bordje. Je slaat op dit punt dus linksaf.

Vanaf hier start de 4,8 kilometer lange Wayaka trail. Het pad wordt hier weer een stuk smaller en kronkelt door de prachtige natuur van Bonaire. Het eerste gedeelte van de route bestaat gedeeltelijk uit open terrein met hier en daar een doorkijkje naar de Caribische Zee. Hoe verder de route vordert hoe dichter de begroeiing. Bloeiende orchideeën langs de Wayaka trail – foto Inge Poorthuis

Tijdens de wandeling kom je diverse prachtige bomen en planten tegen. Denk bijvoorbeeld aan Palu di Brasia, Palu di Kalbas en natuurlijk Wayaka-bomen. Ook groeien er orchideeën langs de route, vergeet dus niet af en toe omhoog te kijken, ze groeien namelijk hoog in de bomen en cactussen. De ondergrond van het pad is heel divers. Losliggende stenen worden afgewisseld door rode zandgrond en op sommige stukken moet je over vlijmscherpe rotsen wandelen.

Na bijna 2,5 uur wandelen kom je bij het einde van de Wayaka trail. Het pad wordt hier ineens breder, je vervolgt je weg rechtdoor. Na zo’n 10 minuten wandelen sta je op het hoogste punt van de wijk Sabadeco Terrace.

Het begin- of eindpunt van de Wayaka trail in Sabadeco

Startpunt van de Wayakatrail vanaf Sabadeco Terrace – foto Inge Poorthuis

Wil je de route in omgekeerde richting of gedeeltelijk wandelen vanaf de andere kant? Start dan bij Sabadeco Terrace. Neem vanaf Kralendijk in de wijk Sabadeco de eerste afslag naar boven. Je rijdt de wijk Sabadeco Terrace binnen en gaat via de steile weg omhoog. Op de T-splitsing sla je rechtsaf en rijd je helemaal door naar boven, tot het hoogste punt van de wijk. Hier ga je met de bocht mee naar links. In de volgende bocht naar links vind je aan de rechterzijde het pad dat naar het startpunt van de Wayaka trail leidt. De ingang wordt aangegeven met blauwe stenen en valt bijna niet op. Loop dit pad in en na ongeveer 10 minuten wandelen over dit brede zandpad kom je bij het begin van de Wayaka Trail.

Ruta di Soila

Wil je toch liever een rondwandeling maken, dan is de Ruta di Soila een goed idee. Deze route is ongeveer 5 kilometer lang. Trek er zo’n anderhalf uur voor uit, inclusief korte pauzes. De Ruta di Soila is ook een trektocht, maar deze route is makkelijk te koppelen zodat er een leuke ronde ontstaat. Beginpunt van de trail Ruta di Soila – foto Inge Poorthuis

Wij beginnen deze rondwandeling vanaf Sabadeco Terrace, op hetzelfde punt waar het pad naar de Wayaka trail begint of eindigt. Wandel vanaf Sabadeco Terrace het pad met de blauwe stenen in. Na ongeveer 5 minuten lopen kom je bij de afslag naar een breed recht pad aan de rechterkant. Sla dit pad in.

Parallel aan dit pad loopt een smal pad. Houd het brede pad aan de linkerkant aan. Het brede rechte pad is eenvoudig te volgen. Na een tijdje wandelen komt er een pad van rechts dat samenkomt met dit pad. Ga hier gewoon rechtdoor.

Een eind verderop krijg je aan de rechterkant nog een prachtig doorkijkje naar Klein Bonaire. Iets verderop krijg je een aantal zendmasten in je vizier. De Ruta di Soila komt daar precies uit. Onderweg kom je nog enkele gele bordjes tegen met namen van bomen langs de route. Ruta di Soila – foto Sander Engelbertink

Sla na het passeren van de zendmast links af en volg de brede zandweg. Negeer de afslag aan de linkerkant. Na een tijdje kom je weer op een splitsing. Houd hier weer links aan, dus niet naar beneden richting Seru Largu. Je volgt het brede zandpad en komt langs wat bebouwing (kunuku). Vlak daarna neem je de afslag naar links, een breed zandpad. Dit volg je helemaal tot het einde. Onderweg heb je aan je rechterhand een rotswand. Het pad is omgeven door bomen en struiken.

Aan het einde van dit pad kom je bij een T-splitsing. Rechtsaf ga je de Wayaka trail op, maar je slaat wederom links af. Na ongeveer 10 minuten wandelen kom je weer bij het start-/eindpunt bij Sabadeco Terrace.

Variaties op de Ruta di Soila

Natuurlijk kun je deze route ook starten vanaf de zendmasten, vlakbij Seru Largu. Of de route in omgekeerde richting wandelen. Let dan goed op, de afslag naar het pad richting Sabadeco Terrace is dan lastiger te vinden! Loop je te ver door dan kom je bij een oude afgraving.

Wayaka Trail in combinatie met de Hell Trail

De Hell Trail – foto Inge Poorthuis

Een andere mooie wandelroute in hetzelfde gebied is de Hell Trail. Door de Hell Trail aan de Wayaka Trail te koppelen kun je een mooie rondwandeling maken. Lees in ons artikel Wandelen op Bonaire: de Hell Trail hoe je beide routes met elkaar kunt combineren.

Kom ook wandelen op Bonaire

Wayaka trail – foto Sander Engelbertink

Wil jij ook wandelend het prachtige eiland Bonaire verkennen? Dat kan, hier vind je de leukste aanbiedingen naar het eiland! Te voet zie en beleef je zo veel meer. Geniet van de mooie natuur van het eiland. Kom op plekken waar je met de auto niet kunt komen. Laat je verrassen door de prachtige natuur op Bonaire en overvliegende lora’s! Vergeet niet je camera mee te nemen om al het moois vast te leggen.

Wist je dat je in het Washington Slagbaai Nationaal Park ook prachtig kunt wandelen? Lees ons uitgebreide artikel over de drie wandelroutes in het park. Wayaka trail – foto Inge Poorthuis

Dit artikel bevat affiliate links