Klimaat & Weer Weekend weerbericht van Bonaire: nieuwe wind reversal in aantocht Hans Hofstra 2024-03-22 - 1 minuten leestijd

Bewolking en zon op Bonaire.

Komende dagen zal de wind op Bonaire afnemen. Bewolking is aanwezig, maar de kans op een bui is klein. De gemiddelde temperatuur ligt tussen de 26 en 31 graden Celsius. Komende week gaat de wind draaien. Het lijkt er op dat vanaf dinsdag een wind reversal in aantocht is.

Een hogedrukgebied boven de Atlantische Oceaan blijft het weerpatroon rond Bonaire beïnvloeden. Hoewel het centrum van dit hogedrukgebied richting de Azoren beweegt, zal dit minder invloed hebben op de luchtdrukgradiënt in ons gebied. Als gevolg hiervan zullen de luchtdrukverschillen in de regio afnemen, waardoor de wind de daaropvolgende dagen geleidelijk zal afnemen.

Wind reversal

Komende week wordt er weer een wind reversal verwacht. Dit keer lijkt het er alleen op dat de wind niet vanuit het westen zal komen, maar eerder uit het zuiden of zuidoosten. Ook ziet het er naar uit dat de wind gaat liggen, wat dan voor warmere omstandigheden gaat zorgen. Een nieuwe update volgt maandag.