Extra aandacht voor softbal voor meisjes tijdens sportweek Hans Hofstra 2024-03-22

Tijdens de sportweek is er extra aandacht voor softbal voor meisjes.

Tijdens de Bonaire International Sportweek 2024 is er extra aandacht voor softbal voor meisjes. De sport zit gigantisch in de lift. De afgelopen jaren steeg het deelnemersaantal exponentieel op het eiland. Op vrijdag, zaterdag en zondag worden er clinics georganiseerd.

Dat baseball en softbal flink in de lift zit, bleek wel uit het artikel vorige week over de groei van jeugdleden op het eiland. Tijdens de Bonaire International Sportweek zal er wederom extra aandacht worden besteed aan softbal voor meisjes.

Afgelopen jaar kwamen er veel meisjes af op de softbalclinics.

Organisator Clinton Kirindongo laat aan Bonaire.nu weten: ,,We hebben dit jaar Eva Voortman. Zij is pitcher van de Nederlandse selectie. Ook Saskia Kosterink is aanwezig. Zij is coach van het Nederlandse team. Verder zijn aanwezig tijdens de sportweek Patrick Girigorie en Nathalie Lourens (Beide coach selectie Curaçao). Jason Orman en Jair Thompson (Coaches op Aruba). We kijken uit naar de clinics”.

De softbal fastpitch clinics voor meisjes worden georganiseerd op het Jossy Boekhoudt Ballpark op 22, 23 en 24 maart.