Baseball-organisator Kumar Piar: ,,De bal begon gewoon te rollen" 2024-03-17

Afgelopen zaterdag stonden er op de velden bij Dudy Josephia Ballpark veel kinderen te baseballen. Eerst waren de kinderen -8 jaar aan de beurt. Later volgden de categorie -14. De sport is groeiende. Zelfs zo hard, dat er te weinig velden op Bonaire lijken te zijn.

Aangekomen op Dudy Josephia Ballpark, nabij de minigolf aan het einde van Kaya Nikiboko Zuid, is de goede sfeer van verre al aan te voelen. Gejuich is in de verte te horen. Vele ouders staan langs het baseball veld, waar rond de 20 kinderen aan het spelen zijn. Een aantal lokale eettentjes staan naast het veld. Een hapje en een drankje worden genuttigd. De dreamers onder acht jaar spelen vanavond tegen Padres. De kinderen worden fanatiek aangemoedigd. Het lijkt nodig, soms is ééntje namelijk afgeleid en zit bij een honk zandkorreltjes te tellen. Het helpt, enthousiast dat de kinderen zijn, rennen zij achter elke bal aan die wordt geslagen. Met een beetje hulp van de begeleiders, is het schouwspel voor een iedere leuk om te aanschouwen.

Gewonnen wordt er ook. De Dreamers winnen. Of dat er echt toe doet, dat is de vraag. Dat de kinderen een leuke sportieve avond hebben gehad, lijkt voor de organisatoren en coaches het belangrijkste te zijn.

Gigantische groei

Kumar Piar is één van de organisatoren van de Pony League voor de jeugd. Hij ziet de sport in korte tijd exponentieel groeien: ,,In 2020-2021 hadden we ons eerste toernooi. Andere baseball-clubs volgden snel, meerdere toernooien werden georganiseerd. Er waren toen nog maar zo’n vier categorieën met 100 deelnemers. Op dit moment hebben we zeven groepen en ongeveer 320 spelers”.

In Nederland gebruikt men de naam Honkbal. Op Bonaire wordt de sport Baseball genoemd. Ook wordt er op het eiland veel gesoftbald. Dit gebeurt op dezelfde velden als waar Baseball wordt gespeeld.

,,De sport leeft heel erg op het eiland. Steeds meer kinderen maken hier de keuze om van voetbal over te stappen naar Baseball. We zijn nog niet zo groot als voetbal op het eiland, toch is de extreme groei opvallend te noemen. Dit komt denk ik ook omdat de sport hier continue het hele jaar gespeeld kan worden. Toen we drie jaar geleden zijn begonnen, begon de bal gewoon te rollen. De groei zette zich in korte tijd snel door. De sport leeft hier in de cultuur van het eiland”, aldus Piar.

Gezamenlijk de sport groter maken

Voor één van de coaches van de Dreamers is de sport iets waar hij veel energie uit haalt. De passie voor baseball is van zijn gezicht af te lezen. Fito Cicilia is niet alleen een fanatieke ouder, ook helpt hij graag mee om de sport op het eiland groter te krijgen: ,,Ik adem Baseball. Dit deed ik al toen ik jong was. Vroeger was ik een baseball-speler die op hoog niveau speelde. Helaas stopte een schouderblessure mijn actieve sportcarrière. Ik ben nu één van de coaches van de Dreamers -8 jaar. Deze club is nog maar een jaar oud. Ik vind het leuk om de passie voor de sport over te brengen op kinderen op dit eiland.”.

Dat de sport zo hard aan het groeien is, lijkt een goed teken te zijn. Kinderen op Bonaire omarmen Baseball. Toch kent de groei ook haar keerzijde. De faciliteiten lijken gebrekkig te zijn. Ook lijken er te weinig velden te zijn om kinderen te laten trainen.

Hoeveel velden zijn er op Bonaire? Cicilia moet hard lachen om de vraag en zegt er het volgende over: ,,Eerlijk? Bruikbare velden, daar hebben we maar één van. Dat is dit veld. Maar goed, hier zijn bijvoorbeeld geen toiletten. Bij kleine kinderen is het belangrijk dat ze een veilig veld hebben. Het veld bij Hanchi Amboina liggen veel stenen. Dat is niet geschikt. We doen ons best, ook daar. We hebben een tekort aan velden, maar we maken er het beste van. Met Indebon hebben we het er elke vergadering over. Er wordt door hen veel beloofd. Toch gebeurt er nog niets. Ik hoop dat er binnenkort wel wat gebeurd. Wekelijks krijgen we er namelijk nieuwe kinderen bij. Ook ik ben van mening dat de sport hier leeft”.

Wat bijzonder aan de sport op het eiland is, dat zelfs kinderen van twee a drie jaar al beginnen. Spelenderwijs maken zij kennis met de sport. Tot zestien jaar zijn er verschillende categorieën waar zij aan mee kunnen doen. Daarna wordt er gespeeld in de zogenaamde Dòbel A competitie. Hier zijn de beste baseball-spelers van het eiland te vinden.