Evenementen Culturele traditie in de schijnwerpers tijdens 35e editie van Dia di Rincon Redactie 2024-03-21 - 5 minuten leestijd

Archieffoto Dia di Rincon 2023 - Monalisa Domacasse

KRALENDIJK – Ter ere van de 35e editie van Dia di Rincon, een nationale feestdag die het culturele hart van Rincon viert, kondigt Tourism Corporation Bonaire (TCB) een reeks culturele evenementen aan. Vanaf 30 maart tot en met 1 mei staat Rincon bol van de activiteiten, variërend van traditionele dansvoorstellingen tot muziekoptredens, waarmee de rijke cultuur van het eiland in de schijnwerpers wordt gezet.

De evenementenkalender belooft een divers programma waarin de Bonairiaanse cultuur vanuit alle hoeken belicht wordt. TCB benadrukt het belang van deze dag voor de gemeenschap en moedigt eenieder aan om deel te nemen aan de vieringen.

Op 30 maart, de 35ste verjaardag van deze viering, gaat de ‘Sende Mecha’-ceremonie van start. Nadat de vlag naast de katholieke kerk is gehesen, is er tussen 18.00 en 22.00 uur muziek en verzamelen mensen zich rond het borstbeeld van F.G. (Broertje) Janga.

‘Simadan di Pastor’ is het volgende evenement op 1 april in de tuin van de katholieke kerk met een korte optocht. Dit wordt gedaan om God te bedanken voor de oogst en om gelegenheid te creëren om consumptieartikelen te doneren aan de kerk. Later doneert de kerk deze spullen weer aan gezinnen met een lager inkomen in Rincon.

Vervolgens is er het ‘Festival Kanto Krioyo’, een zangwedstrijd voor lokale artiesten die met nieuwe composities de strijd aangaan. De beste compositie wordt uitgekozen als lied van het jaar voor de culturele evenementen. De competitie voor volwassenen duurt drie dagen in het Antonio Trenidat Stadion, van 20.00 uur tot 00.00 uur, op 3 en 4 april, en van 20.00 uur tot 02.00 uur op de finaleavond: 6 april. De zangwedstrijd voor kinderen is op 7 april vanaf 19.00 uur tot 21.00 uur in het Antonio Trenidat Stadion.

Gedurende de hele maand april zullen er verschillende ‘Den Trin’ zijn, pop-up evenementen met muziek en eten waar mensen van 19.00 tot 00.00 uur samenkomen om zich op te warmen voor Dia di Rincon, en die overal in Rincon georganiseerd worden. Ze gaan op 5 april van start bij Piedra Pretu, daarna op 12 april naast Museo Chichi’ Tan, op 19 april bij de Plenchi Sentebibu en op 26 april in Kura di Dòri.

Schoonheidswedstrijden die zich richten op cultuur zijn onder meer de ‘Mucha Kultural’ op 14 april van 13.00 tot 18.00 uur bij de Plenchi Carmen Goeloe, de ‘Dama Kultural’ op 20 april van 20.00 tot 23.00 uur in het Antonio Trenidat Stadion, en de ‘Chikitin Krioyo’ op 21 april van 17.00 tot 21.00 uur in het Antonio Trenidat Stadion.

Op 23 april organiseert Posada Para Mira van 18.00 tot 21.00 uur een traditioneel 5- gangendiner in Kaya Cornelis D. Crestian, aan een lange tafel onder het maanlicht, verzorgd door chef-koks afkomstig uit Rincon die gebruik maken van lokale ingrediënten. Tickets kosten 100 dollar en er is plaats voor 300 personen. Voor meer informatie over het evenement kun je terecht op de evenementenpagina op Facebook.

Aan het einde van de maand worden meerdere parades gehouden, te beginnen op 24 april met ‘Simadan di nos Grandinan’, de parade gewijd aan de ouderen van Rincon van 16.00 tot 20.00 uur bij de Plenchi Carmen Goeloe en in de straten van Rincon. De ‘Ruta di Tradishon’, een opeenstapeling van gewoontes uit het verleden met wortels in Rincon, vindt plaats op 25 april van 19.00 uur tot 03.00 uur in de straten van Rincon. Op 26 april is er van 17.00 tot 19.00 uur de ‘Parada di Garoshi’ in de straten van Rincon, gevolgd door de ‘Juvedam’ van 4.00 tot 7.00 uur op 27 april en de ‘Simadan di Shon Cain’ later die dag van 10.00 uur tot 00.00 uur in Rincon-Noord.

Er wordt ook een voetbalkampioenschap gehouden die gewijd is aan F.G. (Broertje) Janga, waaraan lokale teams deelnemen om de F.G. (Broertje) Janga Cup te winnen. De finale vindt plaats op 22 april van 20.00 tot 22.00 uur in het Antonio Trenidat Stadion.

Dichter bij de grote dag zijn er verschillende feesten en bijeenkomsten in Rincon, waaronder Kings of Krioyo op 26 april, waar van 22.00 uur tot 03.00 lokale talenten kunnen schitteren en krioyo muziek maken bij Plenchi Carmen Goeloe. ‘Topa mi den Cocorobi’ vindt plaats op 28 april van 17.00 tot 03.00 uur in Cocorobi.

29 april is de vooravond van Dia di Rincon. Van 16.00 uur tot 19.00 uur is de ‘Antesala di Dia di Rincon’, gevolgd door ‘Ban topa dia di Rincon’ van 19.00 uur tot 00.00 uur, en een feest in het Antonio Trenidat Stadion van 23.00 uur tot 03.00 uur, die allemaal dienen om de ‘Dia di Rincon’ op 30 april in te luiden. Op 1 mei is er een ‘Saka Raton evenement’ in de straten van Rincon om alle festiviteiten af te ronden.

Om op de hoogte te blijven van alle wijzigingen en eventuele extra informatie kunt u terecht op de website van Dia di Rincon of u kunt ze volgen op Facebook: Dia di Rincon Pagina Ofisial.