Groep leerlingen Liseo Boneriano naar Nederland voor kennismaking met vervolgopleidingen

72 leerlingen en 8 acht begeleiders van het Liseo Boneriano gaan naar Nederland om kennis te maken met verschillende Universiteiten en HBO-scholen

Maar liefst 72 leerlingen en 8 begeleiders van het Liseo Boneriano vertrekt vandaag naar Nederland. In twee weken tijd zullen zij kennis maken met verschillende Universiteiten en Hogescholen die verspreid zijn over heel Nederland.

De leerlingen van Havo 4 en VWO 5 van het Liseo Boneriano zullen in twee weken tijd zoveel mogelijk kennis willen maken met de verschillende studies die Nederland te bieden heeft. Bij deze scholen volgen zij lessen, krijgen ze workshops of een rondleiding in de stad of campus. Ook al moeten zij nog een jaar naar school, de oriëntatie in dit jaar is belangrijk om komend jaar een gedegen keuze te gaan maken. De leerlingen maken kennis met scholen die verspreid zijn door heel Nederland zoals Amsterdam, Groningen en Maastricht.

Meer activiteiten

Naast bezoek van de scholen zullen de leerlingen in verschillende huisjes in het midden van het land verblijven, waar zij moeten koken en corvee krijgen. Ook maken zij kennis met het openbaar vervoer, zodat ze over een aantal jaar weten hoe werkt om als student in Nederland te reizen. Verder gaat de groep naar een markt in Amsterdam, het wereld museum, een bezoek aan een pretpark brengen en wordt er geschaatst op een schaatsbaan.