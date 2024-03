Natuur Sargassum aan oostkust en zuidpunt van Bonaire Hans Hofstra 2024-03-15 - 2 minuten leestijd

Booms worden gebruikt om sargassum tegen te houden. Foto: ABC Online Media

Steeds meer sargassum heeft afgelopen week de oost en ook de zuidpunt van Bonaire bereikt. In Lac Bai en omgeving drijft al veel rond. Afgelopen jaren had bonaire in de maanden februari, maart en april ook te maken met dit type zeewier.

Op verschillende plekken op Bonaire is al wat Sargassum gespot. Het is een bruine alg die deel uitmaakt van de drijvende zeewiermatten bekend als de Sargassozee in de Atlantische Oceaan. Deze drijvende matten zijn buitengewoon divers en vormen een belangrijk leefgebied voor meer dan 250 soorten vissen en ongewervelde dieren, waaronder veel soorten die nergens anders voorkomen. Soms breekt een stuk van de mat af en reist het naar het Caribisch gebied, waar het op onze kusten terechtkomt.

De komst van Sargassum op de kust van Bonaire kan leiden tot verstikking van zeewezens, waaronder babyschildpadden, kreeften en vissen. Wanneer het Sargassum op de kust terechtkomt en gaat rotten, leidt dit tot de vorming van waterstofsulfide en gaat enorm stinken.

Booms kunnen blijven

Stinapa had de booms nog in het water liggen die een aantal weken geleden werden gebruikt om olie tegen te houden. Deze kunnen nu gebruikt worden om sargassum naar één punt te leiden. Vanuit dat punt wordt het sargassum uit het water gehaald.

Opvallend is dat er ook grote hoeveelheden sargassum zijn gesignaleerd op de zuidpunt. Bij Red Slave ligt er veel boven water. Ook is er veel van het ‘zeewier’ te vinden onder de wateroppervlakte. Op de bodem van de zee zijn grote stukken koraal bedekt met sargassum.