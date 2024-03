Onderwijs Leerlingen scholengemeenschap Bonaire maken vuilnisbakken ezel-bestendig Redactie 2024-03-14 - 1 minuten leestijd

Liseo directeur Barbara Sol is trots op de inventiviteit van de TeTo studenten. Foto: Barbara Sol

KRALENDIJK- Leerlingen van de afdeling Technologie en Toepassing (TeTo) van de Scholengemeenschap Bonaire hebben voor Kooyman BV een oplossing bedacht die vervuiling en vernieling door ezels op het terrein van de bouwmarkt tegen kan gaan.

Ezels blijken zich namelijk maar wat graag tegoed te doen aan de afvalresten van het tegenover gelegen fastfoodrestaurant voor gefrituurde kip. Het is een bekend gegeven dat ezels niet altijd even zachtzinnig te werk gaan, als zij zich voedsel willen toe-eigenen uit vuilnisbakken of kliko’s.

Buriku-proof

“De eerste lichting TeTo -leerlingen hebben voor Kooyman een oplossing bedacht door het buriku-proof maken van de vuilnisbakken. Hoezo is de mavo alleen een theoretische opleiding?” is de retorische, maar ook trotse vraag van Liseo-directeur Barbara Sol in een LinkedIn post.