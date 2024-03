Economie KvK Bonaire met online Handelsmissie Colombia Redactie 2024-03-14 - 1 minuten leestijd

De Nederlands-Colombiaanse Kamer van Koophandel is ook al betrokken bij het stimuleren van toerisme tussen Bonaire en Colombia. Foto: Holland House

KRALENDIJK- De Kamer van Koophandel Bonaire organiseert samen met Holland House in Colombia een online handelsmissie voor hen die geïnteresseerd zijn in het zaken doen met het Colombiaanse buurland.

“Wist u dat de derde grootste economische macht van Zuid-Amerika slechts 450 km verwijderd is van Bonaire? Colombia heeft de afgelopen tien jaar een historische economische bloei doorgemaakt. Het land beschikt over een diverse en groeiende economie met een open handelsbeleid en hernieuwde belangstelling voor het Caribisch gebied”, schrijft KvK in een uitnodiging naar ondernemers op het eiland.

Samenwerking

Volgens KvK wordt gezocht naar samenwerking met bedrijven in sectoren als toerisme (kennis), horecavoorziening, landbouw, medisch, export van diensten, IT, circulaire economie en duurzame ontwikkeling.

Tijdens het Webinar zal Holland House meer inzichten delen met bedrijven op het eiland en uitleggen waarom zaken doen met Colombia dichterbij is dan verwacht.