Auke op zondag: Time to smile

Op de Facebookpagina Durftevragen Bonaire doet een bewoner van het eiland verslag van twee pogingen om zijn familie te bezoeken die in Chogogo Resort verblijft.

De poging om met de kinderen zijn ouders te bezoeken mislukt. Bij de ingang wordt hij tegengehouden. Zonder dagpas komen ze er niet in.

Een paar dagen later hoopt hij met zijn zoon met een tante die een dag eerder aangekomen is, te lunchen. Weer worden ze tegengehouden.

Het dagpasfenomeen is niet nieuw.

In maart 2022 kreeg ik een e-mail over de gang naar het Plaza Resort Bonaire, of Van der Valk zoals het resort nog steeds genoemd wordt.

‘Regelmatig gingen we vroeger even naar Van der Valk. Een kopje koffie en daarna weer naar huis’, zo begint de e-mail die ik deze week kreeg.

In die e-mail vertelt een mevrouw dat ze vorige week voor het eerst sinds 2019 weer naar Van der Valk wandelde met haar echtgenoot. Met het bescheiden plan om even een kop koffie te nemen.

Helaas, dat ging niet zomaar, legde de meneer bij de slagboom uit.

Mevrouw en meneer waren van harte welkom, maar moesten dan twee dagkaarten kopen: $ 85,- per stuk.

Het echtpaar besloot elders een kop koffie te nuttigen.

Uiteraard vertelde mevrouw per e-mail aan het resort dat ze alleen maar een kop koffie wilde en geen behoefte had om met die dagpas onbeperkt huisdrankjes te nuttigen, te lunchen en voortdurend snacks te bestellen.

Vriendelijk antwoordde Van der Valk dat men sinds kort een all-inclusive dagpassysteem heeft ingesteld. ‘Al onze hotelgasten zijn all-inclusive en er ontstond eerder veel verwarring doordat er gasten van buiten tussendoor liepen die niet all-inclusive waren. Er werd door hen helaas vaak niet afgerekend. Dit is de reden dat we nu zeggen: als mensen van buiten willen komen, kunnen ze een all-in dagpas kopen.’

Chogogo Resort vraagt voor de Beach Pass $25,- per persoon, waarvan je $10,- kunt besteden bij het restaurant en de bar. Voor kinderen van 2 tot 12 jaar kost een Beach Pass $10,-. Of die kindjes die tien dollar mogen versnoepen is onduidelijk.

Hoewel Chogogo zegt geen verbintenissen te hebben met TUI, gebruikt zij wel de vertrouwde Tui-kreet Time to Smile.

Op de website belooft het resort een topvakantie. En al maakt men maar de helft van de beloftes waar, de glimlach zal niet van je gezicht verdwijnen.

‘Vriendelijk personeel, stijlvolle appartementen en een uitstekende service. Na een verrukkelijk ontbijt sta je zo met je blote voeten in het witte zand. Dé eye catcher: een lazy river waarop je door het hele resort dobbert.’

Mocht je het in je hoofd halen om het terrein te verlaten, geen probleem:

‘Zodra je terugkomt, serveert de barman je met een stralende lach een verkoelende cocktail. Plons nog even in het zwembad voordat je gaat dineren op het resort.’

In 2022 was ik nog niet zo thuis in de resort business. Het verhaal van het echtpaar over het Van der Valk resort stemde me treurig:

‘Nu probeer ik een stukje te schrijven waarin ik enig begrip voor de ondernemer wil laten doorschemeren, maar terwijl ik om die zinnen zoek, klautert de blues op mijn bureau en zucht ik dat het leven verandert en dat daar niets aan te doen is.’

Drie jaar later ben ik gegroeid. Begrijp ik dat het Time to Smile-concept eerlijk en oprecht is.

Bij reisorganisaties en resorts weet men namelijk uit al die verhalen van bezoekers dat het een verademing is om eindelijk eens zonder familie te genieten van rust, natuur en een drankje.

Hoewel het een USP is, durft men er nog niet mee te adverteren.

De afkorting USP staat voor unique selling point.

Het is die ene eigenschap die jouw bedrijf beter maakt dan de concurrentie.

Maar vermoedelijk zal het niet lang meer duren voor het Without Family-concept op zal duiken in advertenties. Een vakantie zonder klein grut is ondertussen geaccepteerd onder de noemer Adults Only. Nu de rest nog overboord.

Auke van der Berg schrijft sinds 2015 op zijn persoonlijke blog Ikki’s eiland waar hij inmiddels ruim 700 verhalen heeft gedeeld. Zijn eerste boek ‘Ikki’s eiland. De horzel van het koninkrijk I.