Politie Aruba trots op de vermelding van eiland als de veiligste Caribische bestemming

ORANJESTAD – Het Korps Politie Aruba (KPA) is bijzonder trots op de vermelding van Aruba als de nummer één bestemming voor veiligheid onder toeristische bestemmingen in het Caribisch gebied, zoals gepubliceerd door The Daily Telegraph uit Groot-Brittannië.

“De veiligheid van onze gemeenschap, onze burgers en meer dan 1 miljoen toeristen per jaar is onze ‘Core Business’. Het KPA doet elke dag het uiterste om de veiligheid van ons land te waarborgen, maar ook zodat iedereen zich veilig kan voelen op ons prachtige eiland,” zegt het korps in een reactie op het bericht.

Inspanning

Hoofdcommissaris van het KPA, Ramon Arnhem, heeft ook zijn agenten bedankt voor hun inspanningen. “Mijn collega’s werken ontzettend hard! Dit is het mooie resultaat van hun werk.”