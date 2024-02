Kunstenaar Dillon Rannou komt met nieuwe expositie

Kunstenaar Dillon Rannou presenteert ‘Islandlife’, een expositie die op 24 februari opent in het SACA Art Center Antriol. Dillon staat bekend om zijn unieke en boeiende schilderijen die gekenmerkt worden door hun abstracte stijl en vernieuwende benadering van generatieve schilderkunst.

Dillon heeft het afgelopen jaar onder andere kunst en mindsetlessen gegeven aan leerlingen in het middelbaar onderwijs en was te zien in verschillende groepsexposities op het eiland. Zijn werk was daarnaast te zien in een film en reikte zelfs tot een galerij in New York.

De tentoonstelling belicht zijn visie dat kunst geen grenzen kent en dat creativiteit essentieel is voor persoonlijke groei. De expositie opent 24 februari om 17.00 uur. Kom en ervaar de inspirerende wereld van Dillon en zie hoe ‘Islandlife’ de unieke geest en kleur van Bonaire weerspiegelt.