Partijleider MPB: ”Bestuurscollege doet te weinig”

KRALENDIJK – Voormalig gedeputeerde Hennyson Thielman, tevens partijleider van de Movementu di Pueblo Boneriano (MPB) is van mening dat er onder het huidige bestuurscollege -gesteund door de PDB, M21 en Fractie Vrolijk- sprake is van te weinig voortgang. Dat zei Thielman op donderdag in het programma Brunch99 bij het radiostation Live99.

Concreet noemde Thielman het werk aan de wegen, dat bijna tot stilstand zou zijn gekomen, als ook het proces van afgifte van vergunningen. “Ik word door veel mensen aangesproken die klagen over stilstand sinds dit bestuurscollege is aangetreden”.

Volgens Thielman gaat het niet alleen om klachten van burgers, maar ook om medewerkers van het Openbaar Lichaam die hun frustratie uitspreken over de stagnatie. “Naar mijn gevoel gebeurt het nog teveel dat het bestuurscollege tegen iets is, omdat het vorige bestuurscollege daar mee bezig was”. Thielman zei dat geen goede en zelfs een treurige zaak te vinden.

Vergoedingen

Thielman sprak ook zijn afkeuring uit over de verhoogde vergoedingen die zijn vastgesteld voor de fracties in de eilandsraad. Dat is opvallend, omdat ook zijn eigen fractie vóór het voorstel stemde, dat met unanieme stemmen werd aangenomen.

Volgens Thielman zitten er aanzienlijke verschillen tussen de eerste voorstellen en de vergoedingsregeling die uiteindelijk is aangenomen. De ex-gedeputeerde gaf aan het niet eens te zijn met de hoogte van de vergoedingen zoals die nu zijn vastgesteld. “Wij willen dit opnieuw aankaarten, want iets is hier niet goed gegaan”, aldus Thielman.