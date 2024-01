Eerste gratis waterfontein onthuld in Rincon

KRALENDIJK – Dinsdagmiddag heeft gedeputeerde Nina Francees-den Heyer de eerste waterfontein onthuld op het San Luis Bertran College in Rincon.

Er zullen nog drie anderen scholen volgen met de installatie van het drinkpunt. “Vandaag nemen we het eerste drinkpunt in gebruik. Het is erg belangrijk dat we goed water hebben en dat ook volop drinken. Water moet toegankelijk zijn voor onze kinderen. We willen ook herbruikbare drinkflessen promoten”, zegt Den Heyer.

De drinkpunten maken deel uit van een breder project om het drinken van water door jongeren te bevorderen. “Vandaag starten we ook de campagne om vooral ook jongeren te stimuleren meer water te drinken. Hoewel het vanzelfsprekend lijkt, is het vooral bij kinderen belangrijk de boodschap te benadrukken dat water goed en gezond is”, legt Sharin Loozen-Janga van Publieke Gezondheid uit.

Altijd toegankelijk

Het nieuwe drinkpunt zal 24 uur per dag toegankelijk zijn voor iedereen die daar gebruik van wenst te maken.