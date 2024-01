Aanvaring tussen olietanker van Curoil en pier bij Donkey Beach had tot natuurramp kunnen leiden

Een aanvaring met een olietanker van Curoil met een paal van de pier nabij Donkey Beach heeft bijna een grote natuurramp veroorzaakt. Het schip zou volgens een medewerker van Curoil misschien te hard hebben gevaren. Ook leek het er op dat de bakboordmotor niet naar behoren werkte.

,,Ja, het is bijna mis gegaan. De aanvaring heeft voor en scheurtje in de romp gezorgd. Dit scheurtje zit in de ballasttank. Zondagmiddag gaan ze dit controleren en herstellen. Maandag zou de kerosine dan alsnog in de tanks bij het vliegveld gepompt kunnen worden”, aldus een medewerker van Curoil.

De boot was afkomstig van Curaçao. Op zijn weg was hij eerst naar WEB gevaren om olie af te leveren. Op zaterdag voer de boot van WEB naar het vliegveld om de resterende kerosine te deponeren.

,,Het is een proces wat elke week gebeurt”, aldus de medewerker. ,,Curoil stuurt elke week brandstof van Curaçao naar Bonaire. Waarom het zaterdag mis ging, weten we nog niet. Het leek erop dat er misschien te hard is gevaren. Ook zou de bakboordmotor niet goed genoeg werken. Hierdoor klapte het schip op de pier”.

De havenmeester, Gunther Flanegin reageert zondag ook op het gebeurde: “De barge Curoil had een aanvaring met de pier. We zijn nog bezig met het onderzoek. Maar het lijkt erop dat het een technische fout is geweest en dat de reactie niet op tijd kwam om dit te voorkomen. De schade aan de pier was, gelukkig, aan de looppier. De barge moet worden gecondoleerd om te kijken of hij mag lossen en of hij daarna naar Curaçao kan varen.”

Aan de voorkant van het schip zit veel schade. Ook de pier is flink beschadigd. Gelukkig is er geen brandstof gelekt in de wateren van Bonaire. Ook zal het eiland weinig merken dat de brandstof nog niet is geleverd. Er is genoeg voorraad om de vliegtuigen te bevoorraden.