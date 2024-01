Bonaire, Sint-Eustatius en Saba streven naar formele samenwerking 

Het bevorderen van dialoog over formele samenwerking en het vaststellen van gezamenlijke standpunten over gebieden van gemeenschappelijk belang zijn de belangrijkste uitkomsten van de BES-top die vorige week plaatsvond in Sint-Maarten.

Aanwezig op de top waren de leden van de Eilandsraad en het Bestuurscollege van Bonaire, St. Eustatius en Saba.

Het belangrijkste doel van het driedaagse forum was om een gezamenlijke aanpak te bevorderen voor administratieve en politieke uitdagingen waarmee de eilanden geconfronteerd worden, sommigen als direct gevolg van de constitutionele overgang.

De sessie stond onder leiding van het Statiaanse raadslid Glenville Schmidt. Sint-Eustatius heeft sinds juni 2023 het voorzitterschap van het samenwerkingsinitiatief van de eilanden en zal dat blijven doen tot juni van dit jaar. De deelnemers van de top waren het erover eens dat de bijeenkomsten een platform boden voor open debat en ook een kans om consensus te bereiken tussen de politieke instellingen van de eilanden.

Doel

Het doel van de eilandentop was het werken aan een gezamenlijk mechanisme voor permanente samenwerking tussen de eilanden en om gedetailleerd inzicht te krijgen over de verschillende prioriteiten op de eilanden met betrekking tot de wijzigingen van de WolBES en FinBES.

Aangezien er momenteel wijzigingen worden aangebracht in deze fundamentele wetten, is het van belang dat de eilanden hun gedeelde zorgen identificeren voordat de wetgeving aan de Tweede Kamer wordt voorgelegd.

“Wij erkennen dat het opbouwen van consensus soms als een moeizame taak kan worden ervaren. Echter, wij ons ervan bewust dat dit een gezamenlijke inspanning is, en het belangrijk is om elkaar te blijven steunen, zelfs als we van mening verschillen”, zo staat in een gezamenlijke verklaring te lezen.

Er zal nu een werkgroep worden opgericht bestaande uit 1 gedeputeerde van elk eiland en de diverse factieleiders van de eilandsraden.

De volgende top vindt plaats in Den Haag, in maart 2024.