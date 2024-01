Fundashon Mariadal haalt Colombiaans Sarpa binnen voor uitvoeren ambulancevluchten

KRALENDIJK- Fundashon Mariadal heeft besloten de Colombiaanse maatschappij Sarpa binnen te halen als nieuwe provider voor het uitvoeren van ambulancevluchten vanaf Bonaire.

De beslissing van Mariadal is om meerdere reden pikant te noemen. Ten eerste sluit de organisatie hiermee het op Bonaire gevestigde Medicair N.V. moedwillig buiten. Medicair verzorgt al zo’n 20 jaar onafgebroken de ambulancevluchten tussen Bonaire en de omringende eilanden of -voor meer gecompliceerde zaken- naar andere landen in de regio, waaronder Colombia.

Fundashon Mariadal heeft herhaaldelijk aangegeven, onder meer gedurende bijeenkomsten met de lokale pers, dat betrokken Nederlandse ministeries zouden hebben aangedrongen op een nieuwe aanbieder die de Nederlandse PH-registratie draagt op haar vliegtuigen. Daarnaast zou de nieuwe aanbieder ook moeten voldoen aan de criteria van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart, EASA.

Sarpa draagt echter de Colombiaanse HK-registratie en voldoet daarmee dus niet aan de voorwaarden die Mariadal stelde om een nieuwe aanbieder te kiezen.

Activiteiten

De afgelopen dagen heeft Fundashon Mariadal, samen met Sarpa tal van activiteiten ondernomen op de Flamingo Luchthaven, die in het kader staan van de nieuwe samenwerking. Voor maandag is er om drie uur Colombiaanse tijd een officieel moment gepland, waarbij Fundashon Mariadal de samenwerking met Sarpa officieel aankondigt.