Van resorts en doorontwikkelen II

Door Auke van der Berg

Zo schrijf je een stukje met de bedoeling om de overheid en maatschappelijke instanties een vraag voor te leggen: kijkt men bij het zoeken naar partners waarmee men zaken wil gaan doen, naar de achtergrond van de mogelijke partner?

Als voorbeeld noemde ik het gedoe rondom Sunset Beach Resort. Bijna drie jaar geleden kondigde EuroParcs de bouw van een nieuw resort aan.

Al snel bleek dat de opdrachtgever het niet zo nauw had genomen met de bouwvoorschriften die op het eiland gelden. In haar enthousiasme had zij bijvoorbeeld de spelregels voor wat betreft de bouwhoogte over het hoofd gezien.

Ook waren er geen vergunningen afgegeven, maar dat weerhield EuroParcs er niet van om alvast de mouwen op te stropen. Men begon met de bouw.

Ook begon EuroParcs met de verkoop van de appartementen. Die verkoop verliep voorspoedig. In januari 2022 meldt de verkoper dat er nog twee appartementen in gebouw 1 en 4 in de aanbieding zijn. ‘Dan is het uitverkocht’, meldt het bericht.

De tegenslagen stapelen zich op. Bouwtekeningen moeten worden aangepast, vergunningen moeten worden aangevraagd.

Ondertussen mogen de kopers zich zorgen maken. De communicatie van EuroParcs is spaarzaam en dan ook nog inhoudelijk treurig.

EuroParcs heeft zich weken geleden teruggetrokken uit het project en het (deel)belang in Bonaire Resort overgedragen aan Peter Starreveld, eigenaar van De Wit Group.

Een paar kopers van appartementen meldden zich nadat het stuk online* verscheen.

‘Het zou goed zijn als de kopers ook gehoord worden in dit verhaal.’

Een citaat uit een e-mail van één van de kopers:

‘Op 6 mei 2021 hebben wij een koopovereenkomst getekend voor een appartement wat Resort Bonaire zou gaan bouwen op Bonaire; Het Sunset Beach Resort.

Op 27 juli 2021 kregen wij een factuur (10% van de aankoopsom € 38.817,36 euro), deze hebben wij betaald op 8 augustus 2021 met het idee dat ze snel zouden beginnen, wij tussendoor nieuwe termijnen zouden ontvangen en dat het appartement zou worden opgeleverd eind 2023.’

Al snel komt er een e-mail van EuroParcs dat het wat tegenzit met de vergunningen voor de bouwplannen. Maar gelukkig meldt EuroParcs dat het ‘op korte termijn’ goed zal komen.

Maar nu schrijven de kopers:

‘Nu bijna 2.5 jaar later zijn we nog geen stap verder, vergunningen zijn er nog niet, EuroParcs stapt eruit en Peter Starreveld stapt erin, kan me niet voorstellen dat dit goed gaat komen.’

Als extraatje wordt gemeld ‘De appartementen verschillen van grootte en daarom dus ook de bedragen, kun je nagaan hoeveel aan geld naar Resort Bonaire is gegaan zonder dat er nog iets is uitgevoerd.’

De onzekerheid knaagt aan de kopers. Vooral door de gebrekkige communicatie. Eerst door EuroParcs, en de laatste weken door de heer Starreveld. Er worden beloftes gedaan – ‘Binnen een week krijgt u een reactie’ – en nu is geen reactie ook een reactie, maar dat biedt geen troost.

De advocaat van het echtpaar stuurde eerst een aangetekende brief, maar die werd niet aangenomen/geaccepteerd. Daarna kreeg deze advocaat telefonisch ook de toezegging dat binnen een week een reactie verwacht mocht worden. Gevolgd door stilte.

Uiteraard heb ik de heer Starreveld dit voorbeeld voorgelegd in het kader van hoor en wederhoor.

‘Ja, ik begrijp dat er veel vragen zijn. De communicatie moet beter op gang komen. Maar afgelopen zaterdag hebben we de eerste stappen gezet voor wat betreft Bonaire Resorts. Dat ging goed. Nu hopen we de rest aan te pakken.

Op individuele zaken kan ik niet ingaan op dit moment. Daar moet ik me in verdiepen. Er is veel op ons afgekomen in de afgelopen weken.’

*lees hier deel 1: https://bonaire.nu/2024/01/09/van-resorts-en-doorontwikkelen/