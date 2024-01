Van resorts en doorontwikkelen

Door Auke van der Berg

Gisteren maakte de EuroParcs Group bekend dat zij haar deelbelang in Bonaire Resorts heeft overgedragen aan Peter Starreveld, eigenaar van De Wit Group.

Als reden geeft EuroParcs dat zij zich volledig wil concentreren op haar ‘activiteiten in de Benelux, Duitsland en Oostenrijk.’

Bonaire Resorts exploiteert momenteel een vakantieresort op Bonaire. EuroParcs heeft hierin geïnvesteerd en was daarmee een stille vennoot van Bonaire Resorts. Ook is Europarcs het bedrijf dat Sunset Beach Resort wilde ontwikkelen. Maar Sunset moet door het zich niet nauwkeurig houden aan op het eiland geldende bouwvoorschriften nog even wachten op de opening.

EuroParcs is tevreden over de vondst van een geschikte partij voor haar belang in Bonaire Resorts.

Volgens Wouter Vos, CEO van EuroParcs Group, is Starreveld ‘een goede nieuwe partner voor Bonaire Resorts. We kennen Peter als betrouwbare chaletleverancier en business partner’, zegt de CEO in het persbericht.

Starreveld is ook blij met de overname.

‘Ik ben trots en kijk uit naar deze mooie uitdaging op dit schitterende eiland’, zegt Starreveld.

Die kwalificatie komt niet zomaar uit de lucht vallen.

‘Wij zijn al bijna tien jaar zeer betrokken bij Bonaire’, vertelt hij.

‘Sinds enige tijd werkt ons bouwbedrijf op Bonaire samen met de lokale instanties, zoals de woningbouwvereniging FCB en het ministerie van BZK aan de economische ontwikkeling van het eiland. Deze kans om een actieve rol te spelen in de doorontwikkeling en exploitatie van Bonaire Resorts, past daar goed bij.’

Het is mooi dat Wouter Vos de heer Starreveld kent als betrouwbaar. Het toeval wil dat een familielid mij in 2015 op deze ondernemer wees nadat hij een onaangename ervaring had met een van de bouwbedrijven van De Wit Group.

Al snel vulde het mapje Krommenie/Star zich met faillissementen van bedrijven als Bouwbedrijf de Wit, Wison Metaal, Wi & Wi Holding, Kof Beheer, Z&S Bouw, Z&S Wonen, Star Villa Rekrabouw en bijv. Starid. Allemaal bedrijven van de heer Starreveld. Sommige constructies ten spijt.

Uit voorafgaande kun je de conclusie trekken dat de heer Starreveld een gedreven en enthousiaste ondernemer is. Eentje die niet bij de pakken neergaat zitten als er een tegenslag op zijn pad komt.

Ook is een andere conclusie mogelijk.

Maar dat doet er niet zo veel toe.

Waar het om gaat, is de vraag of een ministerie, in dit geval BZK, maar ook bijvoorbeeld het ministerie van de heer H. de Jonge, en andere maatschappelijke instanties weten met wie men in zee gaat.

Want al staat geschreven dat de onwetenden zalig zijn, die houding heeft wat nadelen.