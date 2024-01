Geen COVID-19 Patiënten in Mariadal Ziekenhuis op Bonaire

KRALENDIJK – Op dit moment zijn er geen patiënten met Covid-19 opgenomen in het Mariadal Ziekenhuis op Bonaire. Dokter Michael Mercuur, hoofd van de afdeling Publieke Gezondheid, heeft dit bevestigd. “Zowel bij Bonlab als het lab van Fundashon Mariadal is er geen toename van luchtweginfecties, zoals Covid-19. Ook bij de huisartsen zien we geen stijging. We onderhouden nauw contact met hen,” aldus Mercuur.

Opmerkelijk is dat er op Bonaire geen ziekenhuisopnames zijn van mensen met griep. In tegenstelling tot Aruba en Curaçao, waar veel patiënten met Covid-19 of griep worden behandeld. “Dit roept vragen op over de situatie op ons eiland. Op dit moment is onze situatie gunstig, maar we moeten ons bewust blijven dat dit kan veranderen, vooral gezien het frequente verkeer tussen Bonaire, Aruba en Curaçao.”

Mensen met een verhoogd risico, zoals ouderen en personen met onderliggende aandoeningen zoals diabetes, longziekten, nierziekten, hart- en vaatziekten of kanker, worden geadviseerd om de coronaprik te halen. Afspraken kunnen gemaakt worden op donderdag tussen 10:00 en 12:00 uur bij de afdeling Publieke Gezondheid, Kaya Gilberto F. Croes 24, via het gratis nummer 0800 0800. Personen met een zwakke gezondheid kunnen de griepprik bij hun huisarts ontvangen.

Het benadrukken van preventieve maatregelen is van groot belang. Mensen met symptomen zoals koorts, hoesten, neus- en keelklachten dienen voorzorgsmaatregelen te nemen om verspreiding te voorkomen. Afstand houden, goed ventileren, regelmatig handen wassen en hoesten of niezen in de elleboog zijn cruciaal. Bij verslechtering van klachten, zoals kortademigheid of verwardheid, wordt geadviseerd direct contact op te nemen met de huisartsenpost of spoedeisende hulp.