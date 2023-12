Lancering Klimaateffectatlas Caribisch Nederland

KRALENDIJK – Gisteren heeft Stichting CAS (Climate Adaptation Services) met trots de lancering aangekondigd van de Klimaateffectatlas Caribisch Nederland. Deze atlas, tot stand gekomen via samenwerking met diverse partijen, waaronder het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), biedt een waardevol instrument om inzicht te krijgen in de gevolgen van klimaatverandering voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

De Klimaateffectatlas consolideert actuele kennis over klimaatverandering op een toegankelijke website (bes.climateimpactatlas.com). Het is gratis beschikbaar voor een breed publiek, variërend van overheden tot gemeenschappen. De atlas is een gezamenlijke inspanning van het Rijk, stichting CAS, lokale organisaties en kennisinstellingen.

Door de atlas te gebruiken, kunnen overheden, bewoners en gemeenschappen de gevolgen van klimaatverandering in hun regio begrijpen, wat bijdraagt aan de ontwikkeling van effectieve klimaatadaptatieplannen. Financiële ondersteuning voor het project is verleend door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Stichting CAS benadrukt de ambitie om de atlas uit te breiden met specifieke kaarten voor Sint-Eustatius en Saba, evenals ervaringen van eilandbewoners op te nemen. De atlas is een cruciaal instrument om de uitdagingen van klimaatverandering in Caribisch Nederland te begrijpen en aan te pakken.