Grote brand Kaminda Sorobon in buurt van Flamingo International Airport

Een grote brand woedde vandaag langs de weg van Kaminda Sorobon. Een woordvoerder van de brandweer laat aan Bonaire.nu weten: ,,Langs het hek van de airport zijn oude helmen van het RCN in brand gezet. Dit is te dicht bij de airport. Een boete zal waarschijnlijk volgen”.

Grote zwarte wolken cirkelen boven verschillende wijken van Bonaire. Langs de weg van Kaminda Sorobon brand een hevig vuur die veel zwarte rook geeft. Niet alleen de rook is een last, ook de geur is onprettig. In eerste instantie leken er autobanden verbrand te worden. Bij nader inzien, was dit toch niet zo.

De brand is onder controle en de brandweer hoeft niet in te grijpen. Toch zijn ook controleurs van Flamingo International Airport op de locatie aanwezig geweest. De rook kan namelijk problemen opleveren voor vliegtuigen die nabij de locatie stijgen en landen.

Een woordvoerder van de brandweer liet het volgende weten: ,,Het RCN wil spullen vernietigen. Oude helmen, waarin rubber zit worden hier verbrand. Ze hebben deze locatie uitgekozen. Dit mag niet, want onder andere het vliegverkeer kan hier last van krijgen. Een boete zal denk ik dan ook volgen”.