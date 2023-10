Drijvende pier Parke Tului tijdelijk gesloten

KRALENDIJK – Vanwege ongunstige weersomstandigheden en krachtige windstoten gisteren en vanmorgen vroeg, is besloten om de drijvende pier bij Parke Tului tijdelijk te sluiten. Dit werd vandaag bekendgemaakt in een persbericht door het Openbaar Lichaam Bonaire en Stinapa.

Deze beslissing is genomen in overeenstemming met een overeenkomst tussen Indebon en Stinapa, gebaseerd op het veiligheidsprotocol bij veranderingen in het weer. Tijdens de sluiting is het niet mogelijk om gebruik te maken van de pier. Indebon en Stinapa volgen de situatie nauwlettend en zijn voorbereid op eventuele verdere maatregelen indien nodig.