Jetair Caribbean start op 1 november met vluchten naar Bonaire

KRALENDIJK – Er werd al op gehint, maar Jetair Caribbean heeft nu ook officieel laten weten weer te gaan vliegen tussen Curaçao en Bonaire.

Gedurende zes dagen per week vliegt Jetair twee maal daags op en neer tussen Curaçao en Bonaire, met een ochtendvlucht en een avondvlucht. Op zaterdag worden evenwel geen vluchten uitgevoerd.

Op maandag, woensdag en vrijdag vertrekt de eerste vlucht om 8.25 in de morgen. Op dinsdag, donderdag en zondag vertrekt de eerste vlucht om 10.55 in de ochtend. De middagvlucht vertrekt alle dagen, behalve op de zaterdag om 20 over 6 in de avond.

Prijzig

Hoewel de vluchten een welkome aanvulling bieden op het aanbod van met name EZ Air en Divi Divi Air zijn de tickets op Jetair Caribbean beslist niet goedkoop. Het goedkoopste tarief voor een enkele reis bedraag 125 dollar, terwijl voor een het duurste tarief 145 dollar moet worden neergeteld voor een enkele reis. Ook het veranderen van een eenmaal gekocht ticket is, met 75 dollar, een relatief kostbare aangelegenheid.

De vluchten worden uitgevoerd met een ATR-42 Turboprop toestel, dat 48 stoelen aan boord heeft.