Auke op zondag: Florida

Bij het schrijven van het partijprogramma heeft Forum voor Democratie het zichzelf gemakkelijk gemaakt voor wat betreft het Caribisch gebied. Blijkbaar was men zo tevreden over het stukje dat in het programma van 2021 stond, dat er niets aan veranderd is.

Nog steeds is Forum ‘trots op onze geschiedenis’ en graag wil men die historische banden behouden. Het is niet duidelijk of de partij daarmee ook de terugkeer van slavernij zou waarderen, maar één ding is wel duidelijk: Intrekken van de gemaakte excuses voor het Nederlandse koloniale verleden. Tevens nooit meer excuses of smartengelden van de regering voor andere zaken die een ver verleden betreffen.

In 2019 was Baudet duidelijker: ‘Er wordt nu kwaad van gesproken, maar het kolonialisme was een geweldig project. Het was een enorm avontuur dat de Westerse landen aangingen. Zulke dromen moeten we weer gaan creëren.’

Forum ziet ongekende mogelijkheden in het Caribisch gebied en Suriname.

De Antillen kunnen nog steeds het ‘Florida van Nederland’ worden volgens de partij. Afgezien van het feit dat de Antillen niet meer bestaan, laat Forum zich hiermee aardig in de kaart kijken.

Florida: de staat waar het docenten verboden is om over seksualiteit te praten, waar boeken worden verboden, waar immigranten niet welkom zijn, waar het recht op abortus gaat verdwijnen, waar de doodstraf (weer) wordt uitgevoerd. Om maar wat te noemen.

Samengevat: Florida is een staat waar de conservatieve (christelijke) lobbyclubs de politieke agenda grotendeels bepalen.

Die lobbyclubs hebben veel invloed. En niet alleen in de Verenigde Staten. Ook in Nederland proberen zij hun ideeën onder de aandacht te brengen. Zo werd een evenement georganiseerd om fondsen te werven voor Forum door bijv. de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra, berucht om zijn conservatieve opvattingen.

Overigens is ook meneer Wilders een graag geziene gast op dit soort bijeenkomsten in de VS.

Over geld gesproken. Hoewel de leider van Forum zelf zijn best doet om uit alle mogelijke potjes geld te graaien, wil de partij wel even duidelijk maken dat er ‘geen enkele tolerantie is voor corruptie, zelfverrijking en machtsmisbruik op de Antillen.’

Wonderlijk in het programma is de paragraaf over ruimtevaart.

‘De ruimtevaart is al lang niet meer enkel iets voor grote landen als de VS, China en Rusland; ook Israël, een land met slechts 9 miljoen inwoners – lanceerde in 2019 een sonde naar de maan. Nederland is een van de slimste landen ter wereld met internationaal aangeschreven technische universiteiten. Als één land dit mogelijk kan maken is het Nederland!’

Een dezer dagen zal deze tekst ongetwijfeld uit het programma verdwijnen. Na diepgaande studie heeft Baudet nl. ontdekt dat die maanlanding in 1969 nep was.

Net als dat verhaal over 9/11 overigens. Ook zo’n verhaal van die globalistische elite.

Het is te hopen dat de Eilandsraad voorlopig nog even wacht met het omarmen van het Forum-Florida-concept. Voor je het weet is dat ook een hoax.

Auke van der Berg schrijft sinds 2015 op zijn persoonlijke blog Ikki’s eiland waar hij inmiddels ruim 600 verhalen heeft gedeeld. Zijn eerste boek ‘Ikki’s eiland. De horzel van het koninkrijk I.