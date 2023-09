Troonrede 2023 focust meer dan voorheen op Caribische eilanden

DEN HAAG – De focus op Caribisch Nederland en de autonome landen binnen het Koninkrijk in de Troonrede kan als een belangrijke stap worden gezien in de erkenning van de complexe geschiedenis en huidige uitdagingen in de relatie van Nederland met het Caribische deel van het Koninkrijk. Het lijkt een bewuste keuze te zijn om niet, zoals in voorgaande jaren, slechts een paar seconden te besteden aan deze gebieden, maar ze uitgebreid te betrekken in de bredere context van het Koninkrijk.

De koning lijkt de complexe erfenis van het slavernijverleden direct aan te pakken en dit te verbinden met het bredere concept van een maatschappelijk weefsel dat bescherming verdient.

Door te spreken over ‘heling, verzoening en herstel’ erkent hij niet alleen de pijnlijke geschiedenis, maar geeft hij ook ruimte aan het gesprek over hoe het Koninkrijk als geheel kan genezen.

Een belangrijk aspect hierin is de nadruk op de bereidheid om naar elkaar te luisteren. Dit is essentieel voor het aanpakken van historische wonden en het overbruggen van culturele en politieke verschillen, niet alleen in het verleden, maar ook in de huidige tijdgeest waarin discriminatie en racistische uitsluiting nog steeds aanwezig zijn.

De Troonrede spreekt niet alleen in algemene termen, maar kondigt ook concrete maatregelen aan, zoals extra geld voor armoedebestrijding in Caribisch Nederland en een focus op toekomstbestendige economie en goed bestuur in de autonome landen. Hoewel deze thema’s vaak worden genoemd, geeft de uitgebreide aandacht in de Troonrede wellicht meer gewicht aan deze beloften.

De koning benadrukt de rol van iedereen in het onderhouden van de democratie. Hij spreekt over de behoefte aan een houding van luisteren en begrip, wat niet alleen relevant is voor het Europese deel van het Koninkrijk, maar ook voor het Caribische deel.

De uitgebreide aandacht voor Caribisch Nederland en de autonome landen binnen het Koninkrijk lijkt een welkome verschuiving in focus en wellicht een indicatie van een meer inclusieve en luisterende benadering van Koninkrijksrelaties voor de toekomst.