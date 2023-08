‘Bonaire Island Map’ ook nog altijd verkrijgbaar

KRALENDIJK- Een promotioneel artikel dat recent verscheen op onder meer dit medium leek te suggereren dat al enige tijd, namelijk sinds het jaar 2018, geen fysieke kaart meer van Bonaire beschikbaar zou zijn.

Dat blijkt echter niet te kloppen. In maart 2023 werd een vernieuwde editie van de bekende Bonaire Island Map uitgegeven door Ultimate Media Design, een bedrijf van Dahya Djojopawiro-Booi.

Het gaat om een voortzetting van een project dat in 2005 werd opgezet door de inmiddels niet meer in leven zijnde Max van Dortmund. “Deze lokaal ontworpen en geproduceerde kaart die jaarlijks wordt uitgebracht met een voorzijde gesponsord door TCB is ook overal gratis verkrijgbaar”, aldus de partij achter de wegenkaart.

Informatief

De map is, behalve gratis, ook informatief te noemen en geeft veel en nuttige praktische informatie over het eiland, accommodatie, duikplekken en bijvoorbeeld lokale restaurants.