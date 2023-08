OLB zegt toerismebelasting te evalueren, maar tijdslijn en planning blijven onbekend

KRALENDIJK- OLB zegt momenteel samen met stakeholders als TCB, BONHATA en IND te evalueren wat er momenteel goed gaat en wat er beter kan bij het innen van de toeristenbelasting.

Het bericht van het OLB komt na een kritisch persbericht op maandag van de pressiegroep Airport Tax Busters Bonaire (ATBB), die alle bezwaren tegen de huidige vorm van de belasting nog eens op een rijtje zette. Zo wees ATBB op het feit dat toeristen die vaker binnenkomen elke keer weer het volle pond moeten betalen, terwijl ook op Bonaire geboren Nederlanders, woonachtig in Nederland, het hoge tarief moeten betalen om het eiland binnen te mogen komen.

“Alle klachten, bezwaren en opmerkingen die het afgelopen jaar zijn ontvangen worden ook weer nauwgezet geanalyseerd. Ook wordt er gekeken naar de verordening zelf, zoals het belastingtarief, de geldigheidsduur en de categorieën die in aanmerking komen voor tariefuitzonderingen”, aldus het OLB.

“De evaluatiepunten van vorig jaar nemen we dit jaar opnieuw mee. Efficiënte uitvoerbaarheid is voor ons een belangrijk criterium. Een belastingverordening moet evenwichtig en praktisch uitvoerbaar zijn”, zegt gedeputeerde Jolinda Craane over het proces.

Geen tijdslijn

Wat echter ontbreekt in de reactie van het OLB is een tijdslijn voor de evaluatie die momenteel plaats zou vinden. Zo lang aanpassingen in de wet uitblijven, blijven vooral vaker terugkerende bezoekers geconfronteerd worden met forse betalingen.