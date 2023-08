Deelnemers Buki di Prèt bezoeken Flamingo Luchthaven

KRALENDIJK – De Flamingo luchthaven heeft opnieuw deelgenomen aan de activiteiten die elk jaar plaatsvinden in de vakantie voor deelnemers van het Buki di Prèt programma.

In het kader van het bezoek aan de luchthaven doorliepen de kinderen het hele traject dat passagiers normaal ook op de luchthaven doorlopen, bij zowel vertrek als bij aankomst. Ook ontvingen de jeugdige bezoekers uitleg over de werkzaamheden van de verschillende afdelingen en mochten zij op diverse plekken op de luchthaven een kijkje achter de schermen nemen.

Naast medewerker van de luchthaven, gaven medewerkers van de KMar uitleg over de werkzaamheden van de Marechaussee. Onder meer kregen de bezoekers uitleg over het verloop van de immigratieprocedure en over de andere verantwoordelijkheden van de KMar op het terrein van de luchthaven.

Aan het einde van de rondleiding kregen alle aanwezigen een hapje en een drankje aangeboden van het Tecnobar luchthavenrestaurant.