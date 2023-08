Kaya Isla Ariba afgesloten voor verkeer tijdens renovatie

KRALENDIJK – Een deel van Kaya Isla Ariba, vanaf de Zeepromenade (Kaya Jan N.E. Craane) tot aan de kruising met de Kaya Grandi, zal vanaf 7 augustus 2023 gesloten zijn voor alle verkeer, zo heeft gedeputeerde Hennyson Thielman aangekondigd. De sluiting maakt deel uit van een groter wegenrenovatieproject, waarbij Kaya Korona ook onder handen wordt genomen.

Deze aankondiging komt in het kader van de lopende wegenrenovaties op het eiland, zoals eerder gemeld door Thielman, gedeputeerde van Ruimtelijke Ontwikkeling en Verkeer en Vervoer.

De eerste fase van het project omvat het slopen van de Kaya Isla Ariba tot aan de kruising met de Kaya Grandi. Er worden inspanningen geleverd om zo min mogelijk hinder te veroorzaken voor de winkeliers en gebruikers van de Kaya Grandi, die tijdens de werkzaamheden toegankelijk zal blijven.

Echter, wanneer de renovatie van de kruising van de Kaya Isla Ariba en de Kaya Grandi begint, zal het noodzakelijk zijn om dat deel van de Kaya Grandi richting Luciano’s gedurende drie weken af te sluiten. In die periode zal dat deel van de Kaya Grandi onbereikbaar zijn voor het verkeer, waarna de toegang volledig zal worden hersteld.

Volgens de planning zullen de werkzaamheden beginnen in augustus en eindigen in oktober 2023. Omleidingsroutes zullen tijdens de werkzaamheden duidelijk worden aangegeven via borden.