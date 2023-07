Cosmeticazaak Penha komt naar Bonaire

KRALENDIJK- Het bekende cosmeticabedrijf Penha zal binnenkort ook haar deuren openen op Bonaire. Dat kan worden opgemaakt uit diverse advertenties waarin het bedrijf aankondigt binnenkort haar eerste winkel op het eiland te openen.

Penha is vooral bekend van haar iconische gele gebouw aan de Handelskade op Curaçao. Het bedrijf heeft niet op Curaçao diverse winkels, maar is onder andere ook actief op Aruba en Sint Maarten. Hoewel het bedrijf vooral bekend staat als een parfumerie en winkel die bekende schoonheidsproducten verkoopt in het hogere marktsegment, is de keten ook steeds actiever als het gaat om het verkopen van bekende merkkleding.

Het familiebedrijf is in het jaar 1865 opgericht en nog steeds in handen van de familie die er meer dan 150 jaar geleden mee begon. Op Bonaire zal Penha onder andere gevestigd zijn in het District Shopping Center bij de rotonde van Hato.

Enthousiast

Op sociale media wordt door veel inwoners positief gereageerd op de komst van het iconische bedrijf naar Bonaire.