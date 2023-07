JetBlue voegt 63 duizend extra stoelen toe op vluchten naar Aruba voor winterseizoen

ORANJESTAD – JetBlue Airways heeft aangekondigd dat het zijn vluchtcapaciteit naar Aruba zal verhogen voor het winterseizoen 2023-2024. De luchtvaartmaatschappij is van plan om het aantal vluchten per dag van zes naar negen op te voeren, waardoor er 63 duizend extra stoelen beschikbaar komen.

De rol van JetBlue in de Arubaanse toeristenindustrie is van groot belang. In de eerste helft van 2023 heeft JetBlue ruim 140 duizend toeristen naar het eiland vervoerd.

JetBlue opereert vluchten naar Aruba vanaf drie luchthavens: JFK, Newark en Logan Airport in Boston. De passagiers maken gebruik van de A321Neo, die de premium ‘Mint’-dienst aanbiedt op de vluchten naar Aruba. Aruba is een belangrijke bestemming voor JetBlue, met de vijfde meeste vliegtuigstoelen in de Caraïben deze maand.

De luchtvaartmaatschappij begon zijn operaties in Aruba op 15 september 2006 met verschillende dagelijkse vluchten vanaf John F. Kennedy International Airport (JFK), hun thuisbasis in New York. Sindsdien heeft JetBlue zijn diensten uitgebreid en onderhoudt het nu een uitgebreid netwerk van vluchten vanuit het noordoosten en zuiden van Amerika naar Aruba.

JetBlue, opgericht in augustus 1998, is uitgegroeid tot een luchtvaartmaatschappij met 287 vliegtuigen en voert dagelijks 1000 vluchten uit naar 104 bestemmingen over de hele wereld.