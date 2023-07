Gezamenlijke actie moet gaan leiden tot schoner Bonaire

KRALENDIJK – Een gezamenlijke actie van onder meer Selibon, het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) en de Stichting Bonaire Limpi i Bunita moeten weer gaan leiden tot een schoner eiland. Informatie over het initiatief werd op maandagochtend gegeven door de drie organisaties.

Daar waar Bonaire vroeger vaak werd geroemd als het schoonste eiland van de voormalige Nederlandse Antillen, is dat al lang niet meer het geval. Het vele zwerfafval op het eiland en het illegale storen van vuilnis en puin in de natuur is veel mensen een enorme doorn in het oog.

De gezamenlijke actie moet nu gaan leiden tot minder zooi in de natuur. Als onderdeel van de campagne zal een Bonaire Clean-up Day worden georganiseerd, wordt de landfill voor enkele weken gratis toegankelijk en zal Selibon wijk voor wijk een schoonmaakactie houden.

Ondersteunen