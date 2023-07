BIA ontvangt voor de vijfde keer op rij ILT-veiligheidscertificaat

KRALENDIJK – Bonaire International Airport (BIA) heeft eind juni haar veiligheidscertificering van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) succesvol vernieuwd. Dit is de vijfde keer op rij dat BIA het prestigieuze certificaat ontvangt, wederom geldig voor een periode van drie jaar.

De wet vereist dat BIA over zaken beschikt zoals een adequaat veiligheidsmanagement-systeem en een handboek luchtvaartterrein met procedures. In juni heeft ILT, dat valt onder het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, een grondige audit uitgevoerd. Er werd onder andere gekeken naar veiligheidsmanagement, opleiding en training, werkwijzen en processen en naleving van wet- en regelgeving. Uit dit onderzoek bleek dat BIA meer dan voldoet aan de gestelde veiligheidseisen.

Chief Operating Officer van BIA, Onno de Jong, is trots op het behaalde resultaat: “Het laat zien dat ons luchthaventeam altijd gefocust is op veiligheid bij Flamingo Airport.” In de afgelopen periode heeft BIA zich voornamelijk gericht op verdere professionalisering van de organisatie en verbetering van het onderhoud. “Veiligheid begint met de juiste mentaliteit, en het gaat erom dat we constant blijven leren en voortdurend werken aan het verbeteren van de veiligheid. Dit hebben we wederom met succes bereikt. Mijn waardering gaat uit naar al onze collega’s die zich hier jarenlang voor hebben ingezet.”