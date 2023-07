Wingo start met nieuwe route tussen Cali en Aruba

ORANJESTAD – De Colombiaanse luchtvaartmaatschappij Wingo is op woensdag van start gegaan met de nieuwe route tussen Cali in Colombia en de luchthaven van Aruba.

Passagiers van de eerste vlucht werden verwelkomd door het team van de luchthaven van Aruba en vermaakt door lokale carnavalsdansers.

Oorspronkelijk gepland als een zomerdienst, werd de route vanwege het succes verlengd tot het hoogseizoen, inclusief december 2023 en januari 2024. Cali is nu de derde stad in Colombia die door Wingo wordt bediend, naast Bogotá en Medellín. De nieuwe route biedt ongeveer 1500 extra stoelen per week en verbetert de connectiviteit binnen Colombia en Latijns-Amerika.

Enthousiast

Joost Meijs, CEO van de luchthaven van Aruba, toont zijn blijdschap met de nieuwe route tussen Cali en Aruba en benadrukte het belang van Wingo als waardevolle partner. Hij benadrukte het streven van de luchthaven van Aruba om het netwerk uit te breiden en diverse reismogelijkheden te bieden.

Jorge Jiménez, Commercial and Planning Director van Wingo, deelt het enthousiasme van de luchtvaartmaatschappij om betaalbare reismogelijkheden te bieden tussen Cali en Aruba, twee aantrekkelijke bestemmingen in het Caribisch gebied en Colombia.

De route Cali-Aruba zal tweemaal per week worden gevlogen, op woensdag en zaterdag, met een B737-800-vliegtuig met 189 zitplaatsen.