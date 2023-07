Stichting Echo kijkt terug op succesvol eerste Festival di Lora

KRALENDIJK – Stichting Echo heeft op 17 juni het eerste Festival di Lora georganiseerd. Het festival was een interactief evenement met leuke en leerzame activiteiten voor het hele gezin. Zo werden er workshops Nature Cooking en Agricultuur aangeboden.

Echo vierde tijdens het festival zowel de natuur als de cultuur van Bonaire. De stichting bood lokale kunstenaars de kans om hun kunstwerken te exposeren en verkopen in de grote zaal van Jong Bonaire. Op de cultuurmarkt was er tevens een uitgebreid aanbod van lokale hapjes, drankjes, lokaal gekweekte planten en andere lokale producten. Voor de kleintjes was er een kidscorner met spelletjes en een schminktafel.

Echo wil de jeugd van Bonaire op een creatieve manier bewust maken van de natuur van ons eiland. Hiervoor heeft de stichting een kleurwedstrijd georganiseerd voor de basisscholen van Bonaire. De kleurplaat is een ontwerp van lokale kunstenaar Ghislaine Monte. Bij de beoordeling werd er gekeken of de juiste kleuren van de Lora werden gebruikt. Ook de antwoorden van de algemene kennisquiz werden meegeteld bij de beoordeling. Per school zijn er twee winnaars gekozen. De prijsuitreiking van de kleurwedstrijd vond plaats tijdens het festival. Winnaars die niet naar het festival konden komen werden op 30 juni verrast met hun prijs door de mascotte van Echo, Monty de Lora.

De eerste editie van Festival di Lora was een succes volgens Echo. De stichting kijkt uit naar het volgende festival in januari 2024.