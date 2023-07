Let’s Move Bonaire zoekt sponsoren voor transport sportmaterialen

KRALENDIJK – De startende sportorganisatie Let’s Move Bonaire is op zoek naar sponsoren om de kosten van het vervoer van sportmaterialen naar Bonaire te kunnen betalen. De sportmaterialen zijn gedoneerd door de Nederlandse organisatie Sports for Children. Het doel is om 12.000 euro in te zamelen voor het transport naar Bonaire.

Sports for Children heeft een container vol sportmaterialen beschikbaar gesteld voor Let’s Move Bonaire. Daarnaast is de non-profit organisatie ook bereid om andere sportvereningen op Bonaire te helpen wanneer zij nog materialen missen. Deze verenigingen kunnen contact opnemen met Let’s Move Bonaire, zodat de sportmaterialen in één keer verstuurd kunnen worden.