Bonaire gaf in 2022 bijna 6 miljoen dollar méér uit aan eigen apparaat dan vooraf begroot

KRALENDIJK- Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) heeft het budget voor het eigen apparaat in het jaar 2022 met bijna 5.8 miljoen dollar overschreden.

Dat blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening over het jaar 2022. “Het budget is met bijna USD 5,8 miljoen overschreden. Voor het overgrote deel is dit het gevolg van een seniorenregeling”, zo valt op pagina 10 van het in totaal 109 pagina tellende verslag te lezen.

Het seniorenbeleid maakt deel uit van de ingezette revitalisering van het ambtelijk apparaat, waarbij oudere medewerkers vervroegd uit dienst treden en nieuwe, jongere collega’s worden aangenomen.

In het kader van de seniorenregeling wordt aan medewerkers de gelegenheid geboden om vóór het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd met pensioen te gaan. Deze regeling is in 2022 opgesteld en wordt van 2023 tot aan 2027 gefaseerd uitgevoerd.

Verplichting

Volgens de wet- en regelgeving dient voor de regeling een verplichting van bijna USD 7,2 miljoen te worden ingesteld. De overschrijding op het totaal aan begrote bestuurskosten is fors te noemen.