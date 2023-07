Vervalste biljetten in omloop op Bonaire, politie onderzoekt zaak

KRALENDIJK – Het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) heeft afgelopen woensdag, 28 juni, meldingen ontvangen van vervalste dollar biljetten die in omloop zijn op het eiland.

De valse biljetten zijn onmiddellijk in beslag genomen door de politie voor verder onderzoek. Het is nog niet bekend hoe de biljetten in de lokale economie terecht zijn gekomen of hoeveel er mogelijk nog in omloop zijn.

Bewoners en bedrijven worden opgeroepen om waakzaam te zijn bij het accepteren van contant geld. Het KPCN adviseert om verdachte dollar biljetten niet te accepteren en onmiddellijk melding te maken bij de politie.